Uczniowie polskich szkół wśród uhonorowanych przez prezydenta

vdu

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda uhonorował dziś zwycięzców międzynarodowych olimpiad i konkursów uczniowskich. Wśród nagrodzonych są też uczniowie z polskich szkół Wilna.

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczniowie otrzymali z rąk prezydenta dyplomy gratulacyjne za doskonałą wiedzę i ważne zwycięstwa.

„Jesteście jak wspaniałe instrumenty muzyczne, bardzo wcześnie zaczęliście komponować melodię swojego życia, co czyni nas cieszy i sprawia, że jesteśmy z was dumni. Nie mam wątpliwości, że w przyszłości usłyszymy jeszcze wiele wspaniałych melodii. Cieszę się, że są wśród was również talenty z mniejszych miast i miasteczek Litwy, chciałoby się widzieć ich więcej. Będziemy wytrwali w dążeniu do tego, aby nasz system edukacji był w stanie zapewnić dzieciom równe szanse wszędzie – zarówno na północy Żmudzi, jak i na południu Dzukii” – powiedział prezydent.

Jak podkreślił prezydent, choć nie brakuje na Litwie wyzwań w systemie edukacji, ale najwyższe osiągnięcia młodzieży dowodzą, że jesteśmy w stanie konkurować z rówieśnikami na świecie.

Gośćmi w pałacu prezydenckim byli również Katarzyna Jachimowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Tomasz Sokołowski z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, którzy zajęli III miejsce na XLIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, która odbywała się 3-6 kwietnia tego roku w Konstancinie-Jeziorenej i Warszawie.

lrp.lt

