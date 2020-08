Uczestnicy Forum im. Kalinowskiego upamiętnili przywódcę Powstania Styczniowego

Wczoraj uczestnicy Międzynarodowego Forum im. Kalinowskiego złożyli kwiaty na placu Łukiskim - miejscu stracenia przywódcy Powstania Styczniowego Konstantego Kalinowskiego. W ceremonii wzięli udział m.in. wicemarszałkowie Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka oraz Michał Kamiński, a także posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga i Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Kwiaty złożyli również posłowie Sejmu RL - Žygimantas Pavilionis, Emanuelis Zingeris oraz Gabrielius Landsbergis. Uczestnicy Forum wsparli protestujących Białorusinów na placu Katedralnym biorąc udział w Łańcuchu Wolności. Forum im. Kalinowskiego w Wilnie odbywa się po raz pierwszy. Jest to jedna z platform dla białoruskich dysydentów do wyrażania swoich poglądów, opracowywania wspólnych strategii walki z rosyjską agresją w regionie i przywracania demokracji na Białorusi.