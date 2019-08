Uczeń Roku 2019: Chcemy motywować uczniów do nauki

vdu

Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy gratulacyjne, wygrawerowane zegarki oraz długopisy. Nagrody otrzymali maturzyści, którzy uzyskali „setki” z egzaminów maturalnych, oraz laureaci olimpiad i zawodów sportowych.

W tym roku w rejonie wileńskim 49 „setek” otrzymało 47 maturzystów. Najlepiej się powiodły matury z języków rosyjskiego, angielskiego, matematyki oraz biologii. Najwięcej „setek” otrzymali uczniowie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (6 maturzystów), Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (5 maturzystów, ale 7 setek), Gimnazjum „Ryto” w Rudominie (5 maturzystów), Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławoryszkach (3), Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu (3), Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (3) oraz Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach (2).

W ceremonii wręczenia nagród wzięli udział mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemerowie Robert Komorowski i Teresa Dziemieszko, kierownik wydziału oświaty Zofia Segen, główny specjalista Wydziału Oświaty Janina Klimaszewska i inni.

Maria Rekść pogratulowała zebranym osiągniętych wyników. „Cieszę się, że uczniowie naszego rejonu byli pierwsi, najlepsi. W tym roku ilość takich osób bardzo się zwiększyła. Cieszę się, że są ludzie, którzy dążą do tego, aby coś osiągnąć. Bardzo serdecznie dziękuję uczniom, wychowawcom i rodzicom. Chcę życzyć, abyście nie pozostali na miejscu. Dobrze, że nie siedzicie na kanapie przy komputerze. Mam nadzieję, że po studiach wrócicie do rejonu ojczystego i będziecie chcieli tu pracować” – powiedziała mer.

Fot. Roman Niedźwiecki

Zofia Segen również złożyła gratulacje: „Bardzo się cieszę, że w tym roku się znalazło tylu zdolnych młodych mieszkańców naszego rejonu. Jeszcze bardziej się cieszymy, że ilość takich uczniów tylko się zwiększa”.

Karina Mickevičiūtė z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie otrzymała trzy „setki” (z biologii, matematyki oraz rosyjskiego) i została najlepszą maturzystką rejonu wileńskiego. W przygotowanej mowie powiedziała, że, według niej, wszyscy obecni na ceremonii zdobyli sukces, ponieważ nie myśleli wyłącznie o tym, że im się „powiedzie”. „Nie baliśmy się trudniejszych dróg, interesowaliśmy się przedmiotem więcej, niż inni, włożyliśmy dużo pracy, czasem odmawialiśmy zabaw, aby spędzić więcej czasu nad książkami. Rozumieliśmy jednak, że jest to najlepsza rzecz, jaką możemy teraz zrobić, jest to inwestycja w nas samych” – powiedziała maturzystka. W przyszłości zamierza studiować medycynę, genetykę lub psychologię.

Fot. Roman Niedźwiecki

Kamila Herman, maturzystka Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, otrzymała „setkę” z rosyjskiego, została też laureatką międzynarodowej olimpiady z języka polskiego w Konstancinie, miała również świetne wyniki w innych konkursach. Jak powiedziała dla portalu zw.lt, jest bardzo szczęśliwa i dumna z tego, że została zaproszona na ceremonię: „Fajnie, że możemy razem się spotkać i że najlepsi uczniowie są ważni dla naszego rejonu”. Zamierza podjąć studia romanistyczne w Polsce. „Bardzo lubię języki, dlatego postanowiłam się wgłębić w język francuski”. Jak wyznaje, szykowanie się do matury czasami było trudne i wymagało dużo wysiłku. Jednak zadania egzaminacyjne wydały się jej łatwe.

Ilona Herman, nauczycielka Kamili z języka polskiego w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, twierdzi, że najważniejsze jest wszczepić w uczniach motywację do nauki. „Cieszę się, że jesteśmy zauważone, że władze zwracają uwagę na osoby zdolne” – powiedziała Herman.

„Przygotowanie maturzystów – to długa droga, potrzebująca dużo wysiłku. Na pewno jest to motywacja uczniów. W naszym wypadku, wszystko zależało od zainteresowania uczennicy, ilości pracy, którą ona chce w to włożyć. Ponieważ potrafi się wykazać osiągnięciami i wysiłkiem, więc i wyniki są takie, jakie widzimy, co mnie bardzo cieszy” – wyjaśnia zw.lt pedagog.

„Myślę, że jednym ze sposobów motywować uczniów do nauki jest opowiadanie o różnego rodzaju sukcesach rowieśników. Takie imprezy jak ta, na których zauważają takich zdolnych uczniów, są bardzo ważne i motywujące. Kiedy osoba jest młoda i widzi, że nie pozostaje w cieniu, to też czuje się swego rodzaju zmotywowana do działania. Myślę jednak, że w większej mierze rodzice motywują dzieci do nauki” – dodaje polonistka.

Dorota Akuto z Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu otrzymała „setkę” z egzaminu z rosyjskiego. Jak przyznaje, musiała długo się przygotowywać: dużo czytać, uważać na lekcjach. Nie było to jednak dla niej zbyt trudne. „Bardzo lubię język rosyjski oraz kulturę rosyjską” – wyznaje maturzystka. Inne egzaminy również poszły jej dobrze. Wstąpiła do Kolegium Wileńskiego na bankowość. Po studiach myśli o pracy za granicą, być może w Polsce.

Nauczycielka Doroty z języka rosyjskiego, Teresa Kozak, twierdzi, że takie wyróżnienie dla pedagoga jest ogromną satysfakcją. „W takim wypadku wiem, że uczniowie rzeczywiście pracowali, osiągnęli tego, czego chcieli. Wiem, że marzyli o tym, aby wyniki były jak najlepsze. Osoby, które otrzymały oceny najwyższe, są bardzo pracowite, nie musieliśmy ich do tego zmuszać. Każde zadanie wykonywali po prostu doskonale” – cieszy się nauczycielka.