TVP Wilno zaprasza do czynnego udziału widzów w debacie przedwyborczej

TVP Wilno - zamiejscowy oddział Telewizji Polskiej w Wilnie - w związku ze zbliżającą się II turą wyborów do Sejmu Litwy 2020 r. organizuje kolejną DEBATĘ WYBORCZĄ. Transmisja "na żywo", z Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się w czwartek 22 października o godz. 19.15 (CZASU LITEWSKIEGO). Tym razem do udziału w Debacie zaproszeni zostali przedstawiciele ugrupowań politycznych z Wileńszczyzny, które do drugiej tury wyborów na Litwie wprowadziły nie mniej niż dwóch kandydatów.