Tunel podziemny w Landwarowie. Operacja techniczna bez precedensu

20-30 min. - tyle codziennie spędza niemal każdy mieszkaniec Landwarowa na przejeździe kolejowym, jadąc do pracy czy odwożąc dzieci do przedszkola. Gdybyśmy policzyli, ile to zajmuje w ciągu 20 lat, wymiar czasu jest imponujący - pół roku stania w korku i czekanie aż przejedzie pociąg. To się zmieni już w przyszłym roku, kiedy zrekonstruowany zostanie przejazd kolejowy, a pod torami powstanie tunel dla samochodów.