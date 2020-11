Tu mieszkam. XXVII Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika

Trwają zapisy do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. Gospodarzem XXVII edycji wydarzenia, które co roku gromadzi tysiące uczestników w różnym wieku i z różnych krajów jest Będzin. Organizatorem eliminacji na Litwie jest Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie. O przygotowaniach do konkursu w audycji “Tu mieszkam” opowiadają prezes oddziału ZPL m. Wilno Marek Kubiak oraz członkini oddziału I bezpośrednia organizatorka eliminacji Janina Stupienko.