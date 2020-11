Tu mieszkam. MonoWschód – Bliżej Widza

Jutro w ramach międzynarodowego festiwalu teatralnego MonoWschód odbędzie się pokaz online monodramatu "To, co zawsze, synku" w wykonaniu Luby Lewak – jednej z najbardziej rozpoznawalnych aktorek Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Spektakl będzie można obejrzeć na YouTube Polskiego Studia Teatralnego/ Polskiego Teatru Studio w sobotę o godzinie 19.00. Międzynarodowy festiwal MonoWschód – Bliżej Widza w tym roku odbywa się w wyjątkowym formacie ze względu na pandemię koronawirusa. Część wydarzeń odbyło się w listopadzie, część odbędzie się w grudniu. O tym, jakie wydarzenia teatralne mamy przed sobą, w programie „Tu mieszkam” rozmawiamy z Lilą Kiejzik, kierownik i reżyser Polskiego Teatru Studio w Wilnie.