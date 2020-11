Trwają Opieki Matki Bożej Miłosierdzia. Uroczysta Msza św. w Kaplicy Ostrobramskiej

W Wilnie trwają Opieki Matki Bożej Miłosierdzia. Dzisiejsza Msza św., którą transmitowało m.in. Radio Znad Wilii, była sprawowana w intencji Archidiecezji Wileńskiej. W kaplicy Ostrobramskiej celebrował ją bp Arūnas Poniškaitis. Mimo pandemii zgromadziło się niemało wiernych, choć mniej niż w ubiegłych latach. Opieki Matki Miłosierdzia odbywają się pod hasłem "Totus Tuus". "Cały Twój" - to słowa, które Karol Wojtyła umieści w swoim herbie biskupim i później papieskim. Wyrażają one całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Maryi. W tym roku organizatorzy chcą się przyjrzeć, jaką rolę odegrała Matka Boża w życiu papieża. Zapraszamy na transmisje Mszy św., które o godz. 13.00 będą transmitowane w Radiu Znad Wilii na 103.8 FM.