Trwa konserwacja XVIII-wiecznych organów w Kościele Świętego Ducha w Wilnie

Proboszcz parafii ks. Tadeusz Jasiński powiedział, że zgodnie z planem, uzgodnionym z Departamentem Spuścizny Kulturowej, prace potrwają 3 lata. Na ten cel przyznano 291 tysięcy euro.

Barokowe, 31-głosowe, dwumanuałowe organy z pedałem zostały w 1776 r. sprowadzone z Królewca. Wykonał je Adam Gottlob Casparini.

Oprócz piszczałek, posiadają też sekcję dzwonków odlanych z brązu oraz cymbelsterny umieszczone w wieżach prospektu organowego. Jest to najstarszy co do wielkości zachowany instrument na Litwie.

Konserwację organów rozpoczęto w 1993 roku, jednak w 2007 prace zostały wstrzymane.