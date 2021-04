Triduum Paschalne: Wielki Czwartek

W czasie trwania Triduum Paschalnego upamiętnia się misterium paschalne, zarówno mękę, śmierć, jak i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Triduum Paschalne jest bardzo symboliczne, a każdego dnia w okresie jego trwania odprawiane są msze święte lub specjalne liturgie. W Wielki Czwartek odbywa się Msza Wieczerzy Pańskiej – tego dnia wyciszone są wszystkie dzwonki i dzwony, a zastępuje się je kołatkami. Kościół wycisza się i poważnieje. W Wielki Czwartek w niektórych kościołach ma miejsce także obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Ma to przypomnieć o geście Chrystusa, który obmywał nogi swoim uczniom.

Po komunii w trakcie pierwszego dnia Triduum Paschalnego symbolem jest także przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy – to symbol uwięzienia Jezusa w nocy przed męką. Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje niezakończona – nie ma podczas niej błogosławieństwa wiernych i rozesłania. Liturgia kontynuowana jest dzień później.

Liturgia eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu — przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Ewangelia według św. Łukasza tak opisuje owo wydarzenie:

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: ”To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ”Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”.

W Wielki Piątek upamiętnia się śmierć Jezusa na krzyżu. Z tej okazji wieczorem w kościołach odprawiana jest nie msza, a wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej, podczas której ma miejsce adoracja krzyża. Tego dnia obowiązuje także ścisły post.

W Wielką Sobotę, podobnie jak dzień wcześniej, nie jest odprawiana msza święta. To dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Od wczesnych godzin porannych wierni adorują Najświętszy Sakrament. Tradycją w Wielką Sobotę jest także chodzenie z koszyczkiem do kościoła, by ksiądz poświęcił pokarmy, które zjemy w poranek wielkanocny.

Z kolei Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną mszą – rezurekcją. W tym dniu świętuje się zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.