Transmisja pochówku powstańców styczniowych w Radiu Znad Wilii

Transmisja potrwa od godz. 12, kiedy rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa.

Mszę będzie można także zobaczyć w telewizji LRT oraz na telebimach obok Katedry. Wstęp do wnętrz świątyni zostanie ograniczony. Po Mszy św. będzie można posłuchać uroczystych przemówień.

O godz. 13.20 trumny z prochami powstańców zostaną wyniesione ze świątyni. Rozpocznie się procesja pogrzebowa, która ruszy ulicami Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžioji, Aušros Vartų, Pelesos, Rasų do cmentarza na Rossie. Uczestnicy procesji zatrzymają się przy Kaplicy Ostrobramskiej o godz. 14. Tam będą śpiewane pieśni w językach litewskim, polskim i białoruskim.

Ok. godz. 14.30 procesja dotrze na cmentarz na Rossie, do którego dostęp zostanie ograniczony.

O godz. 16 nastąpi oficjalne otwarcie kaplicy dla wszystkich chętnych.

W związku z pochówkiem powstańcow styczniowych informacje praktyczne podaje także Ambasada RP na Litwie:

Zachęcamy wszystkich Rodaków z Litwy, przedstawicieli organizacji polskiej mniejszości narodowej, a także szkół, którzy chcą oddać hołd bohaterom Powstania Styczniowego do:

· oddania hołdu prochom Powstańców, które zostaną wystawione w Katedrze Wileńskiej w godzinach 9:00-11:30;

· obserwowania Mszy Świętej na placu Katedralnym, gdzie będzie zapewniona transmisja na żywo na telebimach. Msza zostanie odprawiona w godzinach 12.00-13.30 w Katedrze Wileńskiej;

· udziału w kondukcie z Katedry na cmentarz na Rossie. Odpowiadając na liczne pytania, można jak najbardziej zabrać flagi państwowe Polski i Litwy;

Ø jeżeli chodzi o poczty sztandarowe poszczególnych organizacji polskich, to organizatorzy proponują ich dołączenie do pozostałych pocztów, które będą szły razem w przedniej części konduktu. Oznacza to, że poczty będą oddzielone od grup uczestników, które je wystawiły. Jeżeli chcą Państwo dołączyć poczet w tej formie, prosimy o ustawianie pocztów najpóźniej do godz. 13.30 w miejscu wskazanym na załączonej mapie;

jeżeli Państwo chcecie iść ze swoimi pocztami, wówczas nie musicie ustawiać ich w zorganizowanej grupie na przodzie konduktu, tylko iść wspólnie z pocztami wraz z innymi uczestnikami konduktu.