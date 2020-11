Transmisja Mszy Św. z Ostrej Bramy

Msza św. ze słynnej na całym świecie kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie zostanie odprawiona o godz. 13. 00 czasu litewskiego (godz. 12. 00 czasu polskiego). Będą w niej mogli uczestniczyć zarówno widzowie TVP Wilno, jak i – za pośrednictwem strony internetowej wilno.tvp.pl – wszyscy wierni na całym świecie. .

Msza św. zostanie odprawiona w głównym dniu uroczystości Odpustu Opieki Najświętszej Mary Panny, Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie. W dniu 22 listopada obchodzona jest również uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Dni Opieki Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się w Ostrej Bramie 14 listopada. Od tego dnia, codziennie w Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia odprawiane są Msze św., adorowany jest Najświętszy Sakrament, wierni odmawiają różaniec. Modlitwy przez obrazem Matki Bożej łączą mieszkających w tym krajów – Litwinów, Polaków, Rosjan, Białorusinów, a także osoby innych narodowości.

„Ta Matka, bez Dzieciątka, cała ze złota, jest Matką wszystkich. W każdym z tych, którzy tu przychodzą, widzi to, czego my sami wielokrotnie nie potrafimy dostrzec: oblicze Jej Syna Jezusa, wyryte w naszych sercach” – podkreślał papież Franciszek, który modlił się przez słynnym obrazem we wrześniu 2018 roku. Był tu również papież Jan Paweł II, który nawiązując do zamachu w 1981 roku, dziękował Matce Bożej za uratowanie życia.

Odpust Opieki Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie to jedna z najważniejszych uroczystości religijnych na Litwie. Co roku przyjeżdżało do Wilna wiele tysięcy wiernych. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, wprowadzono specjalne zasady bezpieczeństwa. Wszyscy jednak będą mogli uczestniczyć w Mszy św. odprawianej w j. polskich oglądając w niedzielę, 22 listopada, transmisję w TVP Wilno lub na stronie internetowej tego kanału.