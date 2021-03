Transmisja Mszy Św. z Katedry w Wilnie

Bazylika Archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława to najlepiej

rozpoznawalny symbol stolicy Litwy. Wileńska katedra to miejsce wielu

wydarzeń historycznych. To modli się m. in. dwaj papieże: Jan Paweł II i

Franciszek.

Katedrę zamykano zarówno w czasie II wojny światowej, jak i po jej

zakończeniu. W czasach Związku Radzieckiego w 1950 roku wysadzono figury świętych znajdujące się na szczycie katedry. Katedrę przekształcono w galerię obrazów. Było to również miejsce koncertów organowych. W 1989 roku, wileńska katedra wróciła do wiernych.

Msze św. odprawiane są w tej świątyni w j. litewskim. Ale zdarzają się

również wyjątki, tak jak w święto św. Kazimierza. Postaci, która łączy Litwinów jak i Polaków. „Postać św. Kazimierza, którego razem z braćmi Litwinami czczą Polacy, również jako swego patrona, rozjaśnia wspólną historyczną przeszłość obu sąsiadujących ze sobą narodów i rzuca promień nadziei na przyszłość” –tak o św. Kazimierzu mówił w 1991 roku papież Jan Paweł II.

Msza św. będzie transmitowana w TVP Wilno, a także w internecie, w

streamingu (strona internetowa wilno.tvp.pl) i w aplikacji mobilnej.