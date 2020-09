Trans/Misje w Trokach: spektakle, koncerty, dyskusje

Artyści zaprezentują różnorodny program artystyczny, pokażą, jak wiele łączy państwa ze środkowo-wschodniej części Europy. – Bardzo się cieszymy, że Troki będąc w tym roku Litewską Stolicą Kultury, będą jednocześnie gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia. W tym roku to trzecia edycja festiwalu, który został powołany przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w celu budowania wspólnej przestrzeni dla wymiany idei i wartości. Partnerskie teatry łączy graniczne położenie, które sprzyja wzajemnemu przenikaniu kultur – mówi dyrektor Pałacu Kultury w Trokach, Edward Kiejzik.

Praca nad festiwalem w dobie obostrzeń, wynikających z ogólnoświatowej pandemii, wymagała ogromnych wysiłków. Niektóre spektakle zostaną wyświetlone online. – Nie wszyscy zaproszeni przez nas goście mogli przyjechać. Zrezygnować ze względu na kwarantannę musieli aktorzy z Ukrainy i Czech. Nie chcieli ryzykować, ale przekazali nam swoje wystawy, a ich spektakle wyświetlimy na dużym ekranie – tłumaczy dyrektor artystyczna festiwalu Edita Tamulytė.

Edward Kiejzik podkreśla, że w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Trans/Misje kluczowy jest kontekst pogranicza, zarówno geograficznego, jak i kulturowego. – Wyjątkowy charakter tego wydarzenia ma stać się dla aktorów źródłem wzajemnej inspiracji i okazją do wymiany myśli. Widzom stworzy możliwość kontaktu ze sztuką i poznania różnych, ale przenikających się ze sobą kultur – zaznacza.

Festiwal rozpocznie się od koncertu legendy litewskiej sceny muzycznej Andriusa Mamontovasa. Później odbędzie się ferajna świateł i laserów. – Program jest bardzo różnorodny, zresztą tak, jak Troki, a więc zapewniam, że każdy znajdzie coś dla siebie – zachęca Edward Kiejzik. Informuje również, że wstęp biletowany jest jedynie na spektakle Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego i Teatru Miejskiego (OKT) w Wilnie. – Na wszystkie pozostałe wydarzenia, a jest ich kilkadziesiąt, wstęp jest wolny – mówi.

3. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Trans/Misje

Polska – Słowacja – Litwa – Czechy – Węgry -Ukraina – Łotwa

Troki-Wilno, 13-20 września 2020

Na spektakle Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego i Teatru Miejskiego (OKT) w Wilnie wstęp biletowany, na wszystkie pozostałe wydarzenia wstęp wolny.

12 września (sobota)

20.00 Wprowadzenie: Koncert Andriusa Mamontovasa oraz pokaz świateł i laserów / Taras widokowy w Trokach

Dzień 1: Litwa, 13 września (niedziela)

12.00 Briefing prasowy / Zagroda Dworska w Zatroczu (Užutrakis), ul. Užutrakio 17, Troki

14.00 Uroczyste otwarcie festiwalu: „Koncert fortepianowy” J. Brahmsa w wykonaniu kwartetu fortepianowego Confero / Zamek w Trokach

18.00 Wernisaż wystawy zbiorowej „Turbulencja”, Galeria sztuki „Fojė” / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

19.00 Spektakl „Drzwi”, Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny, reż. J. Strømgren / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

Wstęp biletowany (TIKETA)

21.00 Spektakl muzyczny „Witamy w kabarecie”, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż. L.Kiejzik / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves120, Troki

Dzień 2: Litwa / Węgry, 14 września (poniedziałek)

12.00 Popołudnie z fotografem Romualdasem Požerskisem oraz zespołem Mindaugasa Briedisa / rejs statkiem „Vytinė” do statku „Galvė”, Troki

13.30 Wernisaż wystawy fotografii Romualda Požerskisa oraz pokaz filmu „9 świątyń na pustyni Newada” / Zagroda Dworska w Zatroczu (Užutrakis), ul. Užutrakio 17, Troki

18.00 Spektakl „Wesele”, Teatr Miejski (OKT) w Wilnie, reż. O. Koršunovas / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

Wstęp biletowany (TIKETA)

20.00 Widowisko muzyczno-taneczne wileńskiego zespołu Čiutyta / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

21.00 Koncert Viktora Tótha (Węgry) / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 3: Węgry / Czechy, 15 września (wtorek)

10.00 Interaktywny spektakl audiowizualny Viktora Tótha dla dzieci i dorosłych „Opowiadanie starych bajek węgierskich” / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

13.00 Popołudnie Literackie: Czytanie oraz prezentacja nagrania spektaklu „Don Kichot – Ostatni sen” wg M. de Cervantesa, Teatr Csokonai / Biblioteka Publiczna w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

15.00 Wernisaż wystawy fotografii Tibora Galamba „Choreografia rzeczy” / Zamek w Trokach

17.00 Performans Timei Jankovics i wernisaż wystawy „Zmartwychwstałe wspomnienia” (Awaking the Forgotten) / Zagroda Dworska w Zatroczu (Užutrakis), ul. Užutrakio 17, Troki

19.00 Spektakl „Zmartwychwstałe wspomnienia” (Awaking the Forgotten), Muzeum Evaldasa Jansasa – Timea Jankovics – Teatr Królewski w Trokach – Musée Henri Theillou, reż. S. Gaudyn, Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

21.00 Monodram „Tu mówi Szwejk!” wg J. Haška, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż S. Gaudyn / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Spektakl w języku polskim z litewskimi napisami

Dzień 4: Czechy / Słowacja / Litwa, 16 września (środa)

17.00 Pokaz filmów: „Inni”, „Powstanie i upadek” oraz „Karty Rossiniego”, Grupa baletowa Teatru Narodowego Morawsko-Śląskiego / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

18.00 Lekcja baletu dla dzieci, Teatr Tańca „Sole” / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

18.30 Premiera zapisu filmowego spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej”, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż. S. Gaudyn, Multikino, ul. Ozo 18, Wilno

19.30 Spektakl „Wdowy”, Teatr Królewski w Trokach, reż. R. Čiuta / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

21.00 Koncert zespołu jazzowego JaBiCo (Słowacja) / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 5: Litwa / Polska, 17 września (czwartek)

10.00 Przedstawienie dla dzieci „Konik polny Zigmas w bitwie pod Grunwaldem” Państwowego Teatru Lalek w Kownie, reż. A. Sunklodaitė / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

17.00 Dyskusja na temat “Wymiana myśli wizualnej w sztuce”, Muzeum Mo – British Council / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

19.00 Premiera zapisu filmowego spektaklu „Zagubieni we mgłach” wg filmu S. Kozłowa „Jeżyk we mgle”, Teatr Królewski w Trokach – Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż. E. Kiejzik oraz S. Gaudyn / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki (16+)

21.00 Koncert pieśni żydowskich „Lechaim!”, Małgorzata Pruchnik-Chołka (śpiew), Wojciech Front, Dariusz Kot / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 6: Polska / Łotwa, 18 września (piątek)

12.00 Wernisaż 17. Biennale Plakatu Teatralnego, Szajna Galeria przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie/ Biały Korytarz, Wileńska Akademia Sztuki, ul. Maironio 6, Wilno

14.00 Wernisaż wystawy fotograficznej „Stary Rzeszów” Rzeszowskiego Muzeum Okręgowego / Zamek w Trokach

14.30 Koncert „Nie traćmy nadziei”, Trio Aleksandra Berkowicza / Zamek w Trokach

16.00 Spektakl muzyczny „Na Pokuszenie”, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, reż. J. Nowara / Dom Kultury Polskiej, ul. Naugarduko 76, Wilno

19.00 Dyskusja „Twórczość W. Szekspira w teatrze litewskim i polskim”. Uczestnicy dyskusji: J. Vaitkus, O. Koršunovas, J. Nowara

Po dyskusji: Premiera zapisu spektaklu „Wesołe kumoszki z Windsoru” wg W. Szekspira (fragmenty), Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, reż. P. Aigner / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

21.30 Koncert grupy muzycznej Teatru Daugavpils w Dyneburgu / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 7: Łotwa / Litwa / Ukraina, 19 września (sobota)

16.00 Wernisaż wystawy fotograficznej Andriya Dudy / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

16:30 Pokaz zapisu filmowego spektaklu „Emigranci” wg S. Mrożka, Ukraiński Narodowy Akademicki Teatr Dramatyczny im. Marii Zankovetskej we Lwowie, reż. V. Sikorsky / Dom Kultury Polskiej, ul. Naugarduko 76, Wilno

19.00 Spektakl „Bliskość”, zespół taneczny Teatru Daugavpils w Dyneburgu, reż. O. Shaposhnikov, chor. I. Savelyeva / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki (16+)

21.00 Koncert zespołu Black biceps / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves120, Troki

Dzień 8: Zamknięcie festiwalu, 20 września (niedziela)

10.00 Briefing prasowy / Zamek w Trokach

Program może ulec zmianie