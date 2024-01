Trwa tradycyjny Wileński Festiwal Światła

Partnerem Festiwalu jest również Instytut Polski w Wilnie. Jednym z najważniejszych obiektów tegorocznego festiwalu jest instalacja świetlna „Flux” polskiego artysty Ksawerego Kirklewskiego, którego prace charakteryzują się innowacyjnym połączeniem technologii i sztuki.

Pracę polskiego artysty można oglądać pod adresem: ul. Šiltadaržio 6 (Menu spaustuve).

Dla wygody zwiedzających organizatorzy przygotowali trasę, która obejmuje wszystkie obiekty.

Pokazy będą się odbywały do niedzieli, do 28 stycznia każdego wieczoru w godzinach od 18.00 do 23.00.

Mapa oraz więcej informacji pod linkiem: Lightfestival.lt – Vilniaus šviesų festivalis