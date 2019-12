TOP 10 artykułów 2019 roku według naszych Czytelników

vdu

Bożena Sokolińska wzięła ślub! Piosenkarka Bożena Sokolińska 30 sierpnia wzięła ślub. Wybrankiem piosenkarki został Jakow Krasiłow. Po ślubie Sokolińska postanowiła wziąć nazwisko męża. Na początku lipca Sokolińska poinformowała fanów o tym, że jest zaręczona. Opublikowała wtedy na profilu portalu społecznościowego „Facebook” zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym.

Fot. Joanna Bożerodska

Plejada polskich gwiazd kolędowała w Wilnie. 17 grudnia na wyjątkowe wydarzenie zaprosił wilnian polski telewizyjny nadawca publiczny TVP we współpracy z Ambasadą RP. W Kościele św. Teresy odbył się koncert kolęd i pastorałek „Wielkie kolędowanie w Wilnie”. Na jednej scenie wystąpiły takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Anna Wyszkoni, Marcin Sójka, Blue Cafe, Roksana Węgiel, Feel, Viki Gabor, Piotr Cugowski, Joszko Broda, Marek Piekarczyk, Akcent, Joszko Broda, Classic, Alicja Węgorzewska, a także wileńscy artyści: Ewelina Saszenko oraz Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”.

Fot. Roman Niedźwiecki

Podsumowano 25. ranking „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”. 20 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się podsumowanie kolejnej edycji konkursu „Najlepsza Szkoła – Najlepszy Nauczyciel”. To już 25. jubileuszowa odsłona rankingu przygotowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Uhonorowanych zostało 16 szkół i 100 nauczycieli różnych przedmiotów. Za najlepszą szkołę średnią w tym roku zostało uznane Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Tradycyjnie nagrody także otrzymali nauczyciele, których uczniowie wykazali się najlepszymi wynikami podczas egzaminów państwowych.

Fot. Roman Niedźwiecki

Kilka tysięcy Polaków przeszło ulicami Wilna. Kilka tysięcy litewskich Polaków 4 maja wzięło udział w Polskim Pochodzie ulicami Wilna. Wydarzenie odbyło się Z okazji 30-lecia Związku Polaków na Litwie, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Udział w pochodzie wzięli przedstawiciele stołecznych i rejonowych władz, a także przedstawiciele społeczności szkolnej, organizacji pozarządowych, zespołów ludowych i artystycznych, a także niezrzeszeni w żadne organizacje mieszkańcy Wileńszczyzny. Na pochodzie nie zabrakło również turystów z Polski, którzy kibicowali wileńskim Polakom. Uroczysty przemarsz zakończył się mszą św. w Ostrej Bramie, którą poprzedził występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Fot. Joanna Bożerodska

Bal maturalny Gimnazjum JPII – 26 setek i polonez na placu Katedralnym. Maturzyści 23. promocji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zatańczyli poloneza na placu Katedralnym. To stosunkowo nowa tradycja – w tym roku taniec w centrum miasta został zaprezentowany po raz trzeci – dyrektor Adam Błaszkiewicz ma jednak nadzieję, że stanie się ona stałym elementem wręczenia świadectw. „W historii naszego gimnazjum to była 23. historia i ta historia dla 92 maturzystów naszego gimnazjum kończy się wcale nieźle. Jako dyrektor zawsze chcę, żeby było lepiej, ale w tym roku mamy powód do dumy – nasi maturzyści przynieśli do szkolnego skarbca 26 setek. Niektóre wyniki z egzaminów świadczą o tym, że mamy bardzo dobry poziom – mogę pochwalić się na przykład wynikami z informatyki, które być może będą najlepsze w Wilnie, a nawet na Litwie – przekroczyliśmy ubiegłoroczny wynik Wileńskiego Liceum” – powiedział Błaszkiewicz.

Fot. Joanna Bożerodska

Ostra Brama jako myjnia – skandalizująca reklama litewskiej spółki. Litewska spółka Švaros broliai, zarządzająca siecią myjni samochodowych, 4 listopada zamieściła na Instagramie skandalizującą reklamę. Prowokacyjna grafika przedstawia sklepienie Ostrej Bramy w Wilnie jako myjnię samochodową. W ten sposób spółka zachęcała do korzystania ze swojej nowej usługi – myjni tunelowych. Już następnego dnia spółka usunęła post ze swojego konta na Instagramie.

15 lat fruwającej „Perły” – koncert w Teatrze Opery i Baletu. W Narodowym Teatrze Opery i Baletu w Wilnie odbył się jubileuszowy koncert zespółu Tańca Ludowego „Perła”, który w czterogodzinnym występie podsumował dorobek piętnastolecia działalności. Widzowie zobaczyli tradycyjne tańce polskie, folklor wileński, litewski, oraz najbardziej imponujące tańce narodów świata, wykonane z elementami baletu i akrobacji – co stało się już wizytówką „Perły”. Zespół z Niemenczyna jest najliczniejszym w rejonie wileńskim i jednym z najliczniejszych zespołów tanecznych na Wileńszczyźnie. Jego kierownikiem jest choreogram German Komarowski. Trzon zespołu stanowią uczniowie Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, ale tańczą w nim również dzieci i młodzież szkolna z okolicznych miejscowości.

Fot. Joanna Bożerodska

Kozicz: Marszałek lubił zadymy, ale nie takie. Jedyny komentarz w naszym zestawieniu. W czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości na Cmentarzu na Rossie goście z Polski zapalili race, co spotkało się z ogromnym niezadowoleniem Polaków na Litwie. „Imperatyw składania wieńców na Rossie to nasza wileńska cecha narodowa – i niech tak zostanie. Każda z tych okazji to manifestacja prawdziwego patriotyzmu. (…) Goście z Polski podczas wizyt na Wileńszczyźnie często wzruszeni powtarzają, że od Polaków na Litwie można się uczyć patriotyzmu. A więc uczcie się, młodzieńcy w koszulkach z napisem “Wielka Polska”. Nasza Polska jest naprawdę wielka, bo obejmuje i staruszka, który walczył o Wilno w szeregach Armii Krajowej, i dzieciaka, który na co dzień rozmawia w trzech językach, ale zakłada polski strój ludowy czy harcerski mundur i przychodzi na cmentarz. Nasz patriotyzm nie potrzebuje zasłony dymnej” – pisze Małgorzata Kozicz.

Fot. Joanna Bożerodska

Kto z Polaków trafił do Rady m. Wilna? Poszewiecka i Cytacka. Ludkowski i Sakson poza. Czytelnicy portalu zw.lt interesowali się również wynikami wyborów do Rady m. Wilna. W kadencji 2019-2022 w stołecznej Radzie zasiądło 6 Polaków. Wszyscy należą do koalicji AWPL-ZChR i Aliansu Rosjan. Nikt z kandydatów opozycyjnych nie trafił do Rady. Dzięki głosom rankingowym do Rady trafili: Edyta Tamošiūnaitė, Romualda Poszewiecka, Zbigniew Maciejewski, Albert Narwojsz, Edyta Szyszko i Renata Cytacka.

Najlepsza polska maturzystka: Nie znoszę propagandy w stylu „polskie dziecko w polskiej szkole”. 24 lipca wśrod najlepszych maturzystów Litwy Dorota Sokołowska, absolwentka Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, otrzymała dyplom uznania z rąk premiera Sauliusa Skvernelisa. Dorota – to najlepsza w tym roku polska maturzystka, która otrzymała trzy setki z państwowych egzaminów maturalnych. Portalowi zw.lt udzieliła wywiadu, który spotkał się z różnymi opiniami czytelników. „Polska szkoła nie jest jedynym i najlepszym sposobem wychowania dziecka świadomego swojej tożsamości, nawet jeżeli w tym pomaga – szkoła jest przede wszystkim miejscem nauki, dlatego folklorystyczne zespoły nie mogą mieć pierwszeństwa nad pierwiatskiem akademickim. Oczywiście, są wyjątki, które udowadniają, że nawet w zwykłej szkole można osiągnąć wspaniałe wyniki – jestem jednym z nich. Lecz są to tylko jednostki – nie stanowimy stabilnej społeczności „chcących się uczyć” w murach szkół polskich, gdzie nadal żywa jest tendencja „wyciągnąć” roczne oceny na minimalną 4 czy egzaminy na najmniejszą potrzebną liczbę punktów. Jak na razie, szkoły polskie – to nie jakość, ale ilość. Jak długo potrwa to „na razie”? Mam nadzieję, że jak najkrócej” – podkreśliła Sokołowska.