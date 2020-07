Tomilinas, Dobrowolska, Duchniewicz – Polacy wysoko na listach partii ogólnokrajowych

13 lipca przedstawił ostateczną wersję swojej listy wyborczej Litewski Związek Chłopów i Zielonych, na miejscu piątym na tej liście uplasował się poseł na Sejm o polskich korzeniach Tomas Tomilinas. W poprzednich wyborach parlamentarnych Tomilinas startował z miejsca 47.

„W 2016 roku już mogłem się pochwalić wieloletnią pracą w strukturach partyjnych, ale poza partią moja rozpoznawalność była nieduża. Obecnie mam i to, i to. Tym razem Związek Chłopów i Zielonych przeprowadził też wewnętrzne rankingowanie kandydatów, w 2016 roku takiego rankingowania nie było. Z uwagi na moją aktywną działalność w Sejmie posiadam wśród kolegów autorytet i to oni dali mi 5 miejsce na liście” – wytłumaczył zw.lt swoją wysoką pozycję na liście partii chłopskiej Tomas Tomilinas.

Jego zdaniem osoba pochodzenia nielitewskiego jest w stanie zawalczyć o dobry wynik wyborczy, ale powinna zrobić bardzo dobrą kampanię wyborczą. Tomilinas kandyduje również w okręgu jednomandatowym północny Dziewałtów.

Wybory sejmowe jeszcze się nie odbyły, ale już polepszyła się pozycja na liście wyborczej Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej Polaka i radnego rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza. Jeszcze w czerwcu był on na miejscu czwartym, jednak w piątek (24 lipca) rada socjaldemokratów pokierowała ostateczna listę (kilku kandydatów zrezygnowało z ubiegania się o mandaty poselskie) i obecnie Duchniewicz znajduje się na miejscu 10.

„Oczywiście, że takie prestiżowe miejsce na liście cieszy, ale i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Bo przecież ostateczny wynik wyborczy kandydata zależy nie od miejsca na liscie, tylko od woli wyborców. Liczę na ich poparcie” – powiedział zw.lt Robert Duchniewicz. Duchniewicz jest również kandydatem socjaldemokratów w okręgu jednomandatowym w Miednikach.

Także bardzo wysoko na liście ogólnokrajowej Partii Wolności znalazła się prawniczka Ewelina Dobrowolska. 13 czerwca Partia Wolności zatwierdziła listę swoich kandydatów w okręgu wielomandatowym. Ewelina Dobrowolska uplasowała się na niej na miejscu 8. Dobrowolska kandyduje również w okręgu jednomandatowym w Nowej Wilejce.

Jeszcze nie wszystkie startujące partie ogłosiły ostateczne listy swoich kandydatów.

Wybory sejmowe na Litwie odbędą się 11 października br.