Tomaszewski o wyborach prezydenckich: Wygrana Nausėdy była oczywista

vdu

,,Tradycyjnie nie wspieramy żadnych kandydatów. Obywatele sami muszą decydować, ale w ostatnim tygodniu w przestrzeni publicznej było wiele nieprzychylnych w stosunku do nas działań ze strony sztabu Šimonytė. Radiocentras wyemitował negatywny spot reklamowy, w którym się mówiło: ,,Szkoda, że Waldemar Tomaszewski nie trafił do drugiej tury, będę głosować za Ingridę Šimonytė”. Napisaliśmy do Głównej Komisji Wyborczej skargę” – powiedział Tomaszewski, który w ten sposób wytłumaczył poparcie dla Nausėdy. Dodał, że kampanii ekonomisty pomógł również jego żart dotyczący kobiet. ,,Zażartowałem, że kobieta rządziła naszym krajem przez 10 lat, czas na mężczyznę. Ten żart pomógł naszemu wyborcy w podjęciu decyzji” – zaznaczył europoseł.

Fot. Roman Niedźwiecki

Zapytany przez zw.lt o wynik Nausedy, który w rejonie wileńskim uzyskał 83,35 proc. poparcia, w rejonie solecznickim 92,22 proc. Tomaszewski wytłumaczył, że chodzi o poparcie konserwatystki przez niektóre media ,,To, że niektóre z tzw. polskojęzycznych mediów poparły Šimonytė wpłynęło na to, że Nausėda wygrał. Zrobiliście niedźwiedzią przysługę” – oznajmił.

O północy zostaną ogłoszone wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. ,,Litwa nie ma zbyt wielu mandatów – 11. Liczę na utrzymanie dotychczasowej pozycji” – powiedział Tomaszewski.