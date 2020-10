Tomaszewski: Jesteśmy spokojni co do przyszłego wyniku wyborów

Tradycyjnie sztab wyborczy partii ulokował się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wspólnie z liderem partyjnym wyniki obserwowali m.in. minister komunikacji Jarosław Narkiewicz, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz.

Według Tomaszewskiego, zwycięstwo w wyborach nie będzie najważniejszym osiągnięciem. „Zawsze jednak twierdziliśmy, że przekroczenie progu wyborczego czy utworzenie koalicji nie jest zwycięstwem samym w sobie. Jest to wyłącznie narzędzie do zrealizowania programu, który służy do pomagania ludziom. Dlatego największą satysfakcją będzie dla nas uczucie, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę” – tłumaczy polityk.

Waldemar Tomaszewski/ Fot. Roman Niedźwiecki

Jako jedno z ważnych osiągnięć partii Tomaszewski określa projekt tzw. 13. emerytury. „Ostatnie głosowanie w Sejmie, które dotyczyło tzw. 13. emerytury, było dla nas bardzo istotne. Będziemy dalej zgłaszali podobne projekty. Jest szansa, że uda nam się je zrealizować” – dodał lider AWPL-ZChR.

„Na dany moment wygląda na to, że przekroczymy próg wyborczy. Trudno teraz coś mówić o wynikach – są takie, jakie są. Nie możemy ich oceniać w kategorii „cieszą-nie cieszą”. Oczywiście, konkurencja jest ogromna – 17 partii. Jednak generalnie wiemy, że mamy przodujące pozycje w regionach, gdzie mieszka nas główny wyborca. Nas popiera 60-70, a w niektórych miejscowościach nawet 80 proc. wyborców – są to imponujące wyniki. Dlatego właśnie jako najbliższe plany można określić kontynuowanie uczciwej pracy dla ludzi” – podsumował Tomaszewski.