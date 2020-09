„To wydarzenie łączy artystów Europy Środkowo-Wschodniej”. Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE.

– Miesiące przygotowań, wiele starań i niepewności, ale i wiara w to, że pomimo ciężkiego czasu znów się uda! I stało się, bo widzimy się z Państwem dzisiaj tutaj, w Zatroczu – powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor Pałacu Kultury w Trokach oraz organizator wydarzenia, Edward Kiejzik. Przypomniał zebranym, że Troki są trzecim po Rzeszowie i Koszycach miastem, któremu przypada rola gospodarza międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE.

Dyrektor Teatru Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Jan Nowara, który jest pomysłodawcą festiwalu, a także Ambasadorem Litewskiej Stolicy Kultury podkreślił interdyscyplinarność festiwalu. – Podczas festiwalu teatr przeplata się z muzyką, literaturą, tańcem i sztuką – powiedział. Wyraził jednocześnie radość, że trzecia edycja tego wydarzenia odbywa się właśnie w Trokach i w Wilnie. – Organizacja jakichkolwiek wydarzeń w czasie pandemii jest sztuką. I to wielka radość, że jesteśmy razem w tym trudnym momencie – dodał.

– To bardzo symboliczne, że Troki będąc Stolicą Kultury Litwy 2020 organizują Festiwal Trans/Misje, którego celem jest współpraca teatrów pogranicza oraz dzielenie się wspólnym doświadczeniem. Po raz pierwszy – i tu na wpół żartem, na wpół serio – dostrzegam plusy koronawirusa, bo dzięki temu w festiwalu udział bierze jeszcze więcej państw i teatrów, jak np. przedstawiciele z Łotwy – powiedziała Lilia Kiejzik, kierownik artystyczny Polskiego Teatru ,,Studio“ orazwspółorganizator wydarzenia.

– Cieszę się, że otwarcie tego festiwalu odbywa się na Litwie i ciężko wyobrazić sobie lepsze miejsce niż Troki, które są Stolicą Kultury – powiedział Konsul Generalny RP Marcin Zieniewicz. Dodał, że TRANS/MISJE są dobrym przykładem tego, że to właśnie kultura jest podstawą sukcesywnie prowadzonej polityki.

Zastępczyni dyrektora administracji samorządu rejonu trockiego, Agata Mankeliūnienė odniosła się do symboliki. Powiedziała, że III Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE łączy państwa grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza, a także promuje Troki i ich wielokulturowość. – Troki są wielonarodowym, wielokulturowym miastem i bardzo się z tego cieszymy. Historia i tradycje mieszkających tu narodów wzbogacają nasze miasto, a ten festiwal to odzwierciedla – powiedziała.

Po konferencji prasowej, goście udali się statkiem na Zamek w Trokach, gdzie w obecności ministra kultury Litwy Mindaugasa Kvietkauskasa oraz mer samorządu rejonu trockiego EdityRudulienė, a także ambasadorów Polski – Urszula Doroszewska, Węgier – Gabor Dichhaz i Słowacji – Ladislav Babčan, odbyło się uroczyste otwarcie.

– Troki od zawsze były centrum wielokulturowości. I Festiwal TRANS/MISJE zaprasza, by się kulturalną różnorodnością cieszyć – i naszą litewską, i zagraniczną. To wydarzenie łączy państwa oraz artystów Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział minister kultury Mindaugas Kvietkaukas. – Wydarzenia historyczne potwierdzają, że jesteśmy silni wtedy, kiedy wspieramy się swoją różnorodnością i stajemy się słabsi, kiedy tą różnorodność tłumimy czy jesteśmy w stosunku do niej obojętni. Dzisiaj nie patrząc na wiele ograniczeń, na fundamentach tej różnorodności tworzymy naszą kulturalną przyszłość – dodał.

– Festiwal TRANS/MISJE to historyczne wydarzenie, w historycznej litewskiej stolicy i w Litewskiej Stolicy Kultury 2020. Wielokulturowość, która jest naszą siłą, nieprzypadkowo została mottem naszego festiwalu – powiedziała mer samorządu rejonu trockiego, EditaRudulienė. Wskazała, że organizacja wydarzenia była ogromnym wyzwaniem, któremu sprostali organizatorzy, czyli Pałac Kultury w Trokach, a także Polski Teatr ,,Studio” w Wilnie i Teatr Królewski w Trokach.

– Bardzo się cieszę, że możemy być tutaj, w Stolicy Litewskiej Kultury. Chciałabym podziękować lokalnym władzom samorządowym za organizację tego wydarzenia, w szczególności Polskiemu Teatrowi ,,Studio” w Wilnie – Pani Lilii Kiejzik i Panu Edwardowi Kiejzikowi – powiedziała Ambasador RP Urszula Doroszewska, która podkreśliła ogromne znaczenie udziału artystów z państwGrupy Wyszehradzkiej, a także Ukrainy. Przypomniała, że obecnie właśnie Polska prawuję prezydencję w tym regionalnym forum współpracy czterech państw Europy Środkowej: Czech, Polski, Słowacji Węgier.

Uroczyste otwarcie uświetni „Koncert fortepianowy” J. Brahmsa w wykonaniu kwartetu fortepianowego Confero.