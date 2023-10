To rekord. Ponad 15 tys. zniczy zostanie zapalonych podczas akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”

W środę, 1 listopada od godz. 14.00 ofiarowane znicze pamięci będą zapalone na grobach najstarszych wileńskich cmentarzy.

Wykaz darczyńców (według ilości):

Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ im. Jana Olszewskiego – 3500 szt.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie – 2547 szt.

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 1671 szt.

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie – 1500 szt.

Centrum Wolontariatu w Kętrzynie (prowadzący Janusz Mazurkiewicz) – 982 szt.

Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie – 852 szt.

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie – 750 szt.

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie – 463 szt.

Szkoła w Lazdynai – 404 szt.

Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce – 360 szt.

Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego w Wilnie – 356 szt.

Vilniaus Naujininkų progimnazija – 280 szt.

Gimnazjum w Mickunach – 270 szt.

Żłóbek-Przedszkole ,,Kasztan” w Wilnie – 170 szt.

Gimnazjum im. św. RafałaKalinowskiego w Niemieżu – 145 szt.

Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie – 118 szt.

Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu (Jelena Prystavko) – 103 szt.

Gimnazjum w Grzegorzewie – 85 szt.

Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach – 80 szt.

Żłobek-przedszkole w Mariampolu (rejon wileński) – 68 szt.

Vilniaus Sietuvos progimnazija (6c) – 40 szt.

Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach – 40 szt.

Wiktor Mentelis – 30 szt.

VšĮ Sevilis – 30 szt.

Termoliuksas, UAB (Ryszard Chmielewski) – 30 szt.

Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (6a) – 24 szt.

Anna Pszyszlak – 20 szt.

Beata, Jan, Julia Lawrukaitisowie – 18 szt.

Klub Nauczycieli Seniorów – 15 szt.

Ryszard Korbutowicz – 15 szt.

Czesław Litwinowicz – 15 szt.

Vilniaus Radvilų gimnazija (Juozas Petkevičius) – 8 szt.

Stanisław Ziniewicz – 8 szt.

Henryk Kuleszo – 6 szt.

Aleksander Lewicki – 6 szt.

Elżbieta Titaniec – 5 szt.

Beata Kozicz – 4 szt.

Barbara Stankiewicz – 2 szt.

SKOnSR zaprasza do wzięcia udziału w jesiennych akcjach na rzecz najstarszych nekropolii stolicy pod hasłem „Zjednoczeni pamięcią„:

* Zapalanie zniczy Na Rossie i Bernardynach (01.11 środa, od 14.00 h) – zapraszamy dołączyć się do akcji i wspólnie z harcerzami, członkami SKOnSR i mieszkańcami miasta, oświetlić miejsca pamięci narodowej. Prosimy także pamiętać o modlitwie za tych, którzy tutaj spoczywają.

* Kwesta “Pomnikom Rossy” (01.11 środa, 02.11 czwartek) – zachęcamy wesprzeć grosikiem osoby kwestujące na różnych cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny na rzecz ratowania najstarszej wileńskiej nekropolii.

* Sprzątanie wypalonych zniczy (od 06.11 do 19.11 włącznie) – zebranie ogromnej ilości zniczy jest poważnym wezwaniem. Administracja cmentarzy nie daje rady z zaistniałym problemem. SKOnSR bardzo prosi o wyrozumiałość i udzielenie pomocy.

W sprawie udziału zwracamy się do administratorek cmentarzy: piszemy wiadomość na adres e-mailowy: [email protected] lub telefonujemy do p. Nijoli (kom: +370 612 15772) albo p. Rity (kom: +370 612 50820) by uzgodnić czas przybycia.

UWAGA! Uczestnicząc w jesiennych akcjach uczniowie od SKOnSR mogą otrzymać zaświadczenie w sprawie godzin na cele społeczne. Należy wskazać szkołę, imię i nazwisko ucznia, klasę, w której akcji uczeń brał udział, dzień oraz przesłać zdjęcie (dowód).