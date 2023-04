To jedyna taka księgarnia w Wilnie. W Światowy Dzień Książki zaglądamy do „Elephasa”

Elephas został otwarty 21 maja 1998 roku. Wtedy księgarnia znajdowała się przy ulicy Holenderskiej. W Domu Kultury Polskiej można ją znaleźć dopiero od 6 lat. Chwilowo w piwnicach budynku. Czekają na zakończenie wszystkich spraw związanych remontem, aby ponownie wrócić „na górę”. Jak mówi Gerard Latkowski, który prowadzi to miejsce z żoną Dorotą, kiedyś istniała jeszcze jedna polska księgarnia, ale się zamknęła. I tak pozostali jedyni:

„Zaczęło się od organizowania kramików w szkołach. Tam zaczęliśmy sprzedawać książki, czasopisma, artykuły biurowe. Potem narodził się pomysł założenia księgarni”.

Od tego momentu minęło już prawie 25 lat. Stali klienci ten fakt kwitują krótko – niedługo będzie impreza.

„Zawsze przyjemnie tutaj zajść przy okazji wizyty w Domu Polskim. Kupić książkę np. dla młodszego pokolenia” – mówi jeden z klientów. Inny z kolei dodaje:

„Żonie czasem kupuję tutaj książki. Jak trzeba to zawsze doradzą. My wszyscy tutaj znajomi jesteśmy. To i pożartować obowiązkowo trzeba między sobą”.

Z okazji 25-lecia istnienia, właściciele księgarni zastanawiają się czy nie zrobić specjalnych zniżek dla klientów. Do czytania książek przekonywać nie trzeba:

„Dzięki temu dużo poznaje się ciekawych rzeczy. Rozwija myślenie, fantazję. Dużo daje książka” – Podsumowuje Gerard Latkowski. Na pytanie czy lubi wszechobecny tutaj zapach książek odpowiada:

„Jak najbardziej. To całe moje życie”.

Tegoroczony, obchodzony już po raz 29, Światowy Dzień Książki odbywa się pod hasłem „Języki rdzenne!”. Nawiązuje w ten sposób do trwającej od ubiegłego roku Dekady ONZ, proklamowanej dla promocji różnorodności językowej i wielojęzyczności. Spośród prawie 7000 istniejących wciąż języków – z których wiele zanika – większość jest używana przez ludy tubylcze, reprezentujące znaczącą część różnorodności kulturowej świata.