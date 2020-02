Targi Wiedzy, Edukacji i Kariery „Studijos 2020” z polskimi propozycjami

vdu

W czwartek i piątek w Centrum Wystaw i Konferencji „Litexpo” odbywają się targi edukacyjne. Swoją prezentują na nich działające na Litwie szkoły zawodowe, kolegia i uniwersytety, organizatorzy zajęć pozalekcyjnych, kursów językowych, jak również uczelnie zagraniczne. Można będzie też uzyskać informacje i konsultacje na temat planowania kariery zawodowej i wolontariatu.



Jak co roku, w targach edukacyjnych w Wilnie uczestniczy Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Na stoisku filii na pytania zainteresowanych będą odpowiadali studenci oraz wykładowcy Wydziału. Dziś uczestnikiem targów był również dyrektor Filii UwB dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB wraz ze swoim zastępcą, dr Arkadiuszem K. Bielińskim

Stoisko UwB odwiedziała także ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska. „Bardzo się cieszę, że Polacy mają na Litwie możliwość kształcenia się od przedszkola aż do ukończenia studiów w języku ojczystym. Uważam, że możliwość studiowania po polsku tu na miejscu, jest bardzo ważna tak dla Polaków jak i dla Litwinów” – powiedziała przedstawicielka władz Polski.

„Myślę, że jednym z przesłaniem, jakie należy dziś skierować do młodzieży, jest: Nie musicie się kształcić gdzieś za oceanem, nie wyjeżdżajcie daleko, szukajcie szczęścia tu, gdzie możemy być pożyteczni dla naszych krajów, Polski i Litwy. To nasza droga do współpracy i lepszej przyszłości” – podkreśliła ambasador zwracając się do odwiedzających targi uczniów.

Na Międzynarodowych Targach Wiedzy, Edukacji i Kariery „Studijos 2020” ofertę edukacyjną zaprezentuje ponad 180 szkół i uczelni.

W programie towarzyszącym jest ponad 100 spotkań z ekspertami, przedstawicielami świata nauki, biznesu, polityki. Odbędą się dyskusje na temat egzaminów maturalnych, rekrutacji na studia, jakość studiów, wyboru zawodu, życiowych perspektyw.

Tegoroczna nowość to osobna przestrzeń wystawiennicza poświęcona nauce przez całe życie. Dla nauczycieli, którzy przyjdą z grupą uczniów, przygotowany został „Pokój nauczycielski”.