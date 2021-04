Szkoła – przedszkole „Wilia” chce po świętach wrócić do nauczania kontaktowego

„Po decyzji Rady miasta Wilna o możliwości powrotu do nauczania kontaktowego, ale z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa poinformowaliśmy rodziców o możliwości powrotu do szkoły ich dzieci. 70 proc. opowiedziało się za powrotem do szkoły, 30 proc. nadal chce zdalnego nauczania” – poinformowała dyrektorka szkoły-przedszkola.

Zebrane odpowiedzi zostały przesłane do samorządu, który szkołę wpisał na listę szkół mogących otworzyć swoje podwoje po tygodniowych feriach po Świętach Wielkanocnych.

„Teraz wszystko zależy od samych rodziców. Wszyscy ci, którzy chcą, aby ich dzieci wróciły do szkoły muszą napisać oficjalną prośbę i przesłać ją nam” – mówi Z. Matarewicz.

Zofia Matarewicz/Fot. Roman Niedźwiecki

Główną zasadą, która pozwala na eksperymentalne, jak to określili urzędnicy, otwarcie szkól są cotygodniowe testy na COVID-19.

„Pierwszy test muszą rodzice z dziećmi wykonać sami w tzw. mobilnych punktach testowych. Później co tydzień będą badane tylko dzieci. Odbywać się to będzie w szkołach. Będą będą testy zbiorcze. Ale dotyczyć będą one tylko dzieci, które do tej pory nie chorowały i nie mają antyciał ” – mówi dyrektorka szkoły.

Według niej n ie ma także problemu z nauczycielami, gdyż większość z nich jest już zaszczepiona lub są ozdrowieńcami.

Uczniowie, którzy nie wrócą do szkoły będą nadal uczyć się w domu.

„Będą udzielane im zdalne konsultacje, będą także dostawać od nauczycieli zadania domowe” – mówi Z. Matarewicz