Szkoła im. Szymona Konarskiego otrzymała status długiego gimnazjum

Ministerstwo Oświaty i Nauki zezwoliło polskiej Szkole im. Szymona Konarskiego i rosyjskiej Szkole im. Aleksandra Puszkina na status gimanzjum.

„Ministerstwo oświadczyło, że szkoła może być gimnazjum. Natomiast samorząd zezwolił na długie gimnazjum” – powiedział zw.lt Jagliński.

Dyrektor szkoły podkreślił, że teraz placówka skupi się przede wszystkim na nauczaniu. „Tu nie chodzi o sam status gimnazjum. Chodzi o możliwości, które daje rozwiązanie. Będziemy mogli skupić się na nauczaniu, na jakości nauczania, a nie na walce” – zaznaczył Jagliński.

Szef polskiej placówki oświatowej podziękował rodzicom. „To będzie jeszcze większa gwarancja dla rodziców. Oczywiście jesteśmy im bardzo wdzięczni, że nam zaufali oddając dzieci do naszej szkoły, kiedy tych gwarancji nie było” – powiedział Jagliński.

Sprawę skomentowała również dyrektorka stołecznego Departamentu Oświaty, Kultury i sportu Alina Kowalewska. „Te szkoły będą mogły być długimi gimnazjami, to oznacza, że nauka będzie prowadzona od 1 do 12 klasy. To jest bardzo ważne dla rodziców, ponieważ dzieci będą się uczyły w jednym miejscu i bliżej domu” – oświadczyła w rozmowie z BNS Kowalewska.

Ministerstwo podjęło decyzję w przedzień pierwszej oficjalnej wizyty Giutanasa Nausėdy do Polski.

Dzisiaj do Szkoły im. Konarskiego uczęszcza ponad 400 uczniów, a do Puszkina – ponad 900.

Decyzję resortu oświaty ma jeszcze zatwierdzić rada samorządowa.