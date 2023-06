Szczyt NATO w Wilnie: co powinni wiedzieć mieszkańcy i goście Wilna?

Podczas wydarzenia, które odbędzie się w litewskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym “Litexpo”, podjęte zostaną ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa Sojuszu 31 państw. Dla Wilna przyjęcie tak wielu gości wysokiego szczebla i dziennikarzy relacjonujących spotkanie jest znaczącym i ważnym wydarzeniem. Zachęcamy mieszkańców do wcześniejszego zaplanowania swych podróży w dniach 11-12 lipca.

Fakt, że 31 państwo NATO wspólnie zdecydowało, że szczyt NATO w 2023 r. powinien odbyć się w Wilnie, jest wyrazem uznania dla roli Litwy w Sojuszu. W ciągu prawie 20 lat członkostwa w NATO Litwa udowodniła, że jest aktywnym i wiarygodnym członkiem Sojuszu, aktywnie uczestniczącym w operacjach i misjach NATO oraz konsekwentnie wzmacniającym odporność i cyberbezpieczeństwo.

“To spotkanie jest historyczną możliwością dla Wilna i Litwy do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej. Stolica ma już doświadczenie w organizacji międzynarodowych wydarzeń wysokiego szczebla – wizyty papieża, prezydencji Unii Europejskiej, a także kilku wizyt prezydentów i monarchów innych krajów, ale tym razem uwaga światowych mediów będzie ogromna. Oczywiście nieuniknione jest, że wydarzenie to będzie również najbardziej wymagające w ostatniej dekadzie ze względu na bezpieczeństwo, skalę i intensywność. Mieszkańcy i goście Wilna staną przed ogromnym wyzwaniem ze względu na zmiany w ruchu miasta, dlatego zachęcam mieszkańców do zapoznania się z ograniczeniami zawczasu i planowania swych podróży, aby niedogodności było jak najmniej” – mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

W Wilnie oczekujemy przybycia nie tylko przywódców państw europejskich, ale także przywódców USA, Kanady i partnerów NATO z Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii.

Czego spodziewać się i oczekiwać w Wilnie

Podczas szczytu NATO ograniczenia w ruchu i poruszaniu się obejmą terytorium Starego Miasta, Portu lotniczego Wilno, poszczególne obszary dzielnicy Nowe Miasto (Naujamiestis), a także drogi dojazdowe do Litewskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego “Litexpo”. Niektóre dzielnice lub ulice zostaną zamknięte całkowicie, a niektóre – tymczasowo, więc mieszkańcy proszeni są o zapoznanie się ze szczegółami w miarę zbliżania się spotkania.

Obszary objęte ograniczeniami będą przeznaczone wyłącznie dla pieszych i zamknięte dla wszystkich pojazdów, w tym rowerów i skuterów elektrycznych, dlatego zachęca się mieszkańców i przedsiębiorców do zaopatrzenia się zawczasu w niezbędne środki.

Firmy działające w tych strefach będą mogły prowadzić swoją działalność z pewnymi wyjątkami, które obejmą handel uliczny i inne działania o podobnym charakterze. Ograniczenia dotyczące punktów sprzedaży ulicznej, kawiarni ulicznych zostaną udostępnione bliżej daty wydarzenia.

Dostęp do placówek medycznych, domów modlitwy, instytucji szkoleniowych (przedszkoli) lub innych instytucji znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami będzie możliwy wyłącznie pieszo.

Ograniczenia dotyczące transportu specjalnego

Przewoźnicy odpadów zajmą się opróżnianiem kontenerów tuż przed wprowadzeniem ograniczeń w ruchu. Taksówki, przewoźnicy, doręczyciele paczek i kurierzy nie będą mogli wjeżdżać do zamkniętych obszarów. Tylko specjalne pojazdy z zezwoleniami będą mogły wjechać na te obszary: policja, Departament Ochrony Rządu (VAT), pogotowie ratunkowe (GMP), straż pożarna oraz miejskie służby ratunkowe.

Transport publiczny będzie ograniczony w pobliżu Litewskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego “Litexpo” w dniach 11-12 lipca oraz na Starym Mieście w dniach 10-12 lipca. Transport publiczny będzie kursował do dworców autobusowych i kolejowych, ale trasy mogą ulec zmianie, omijając Stare Miasto lub niektóre odcinki ulic.

Wszystkie najnowsze informacje na temat spotkania i ograniczeń w ruchu można znaleźć tutaj: vilnius.lt/NATO

Standardowa praktyka we wszystkich krajach

W ciągu ostatniej dekady szczyty NATO odbywały się w Warszawie, Madrycie, Brukseli, Londynie i wielu innych miastach. Wszystkie te spotkania były objęte najwyższymi środkami bezpieczeństwa i ograniczeniami ruchu zgodnie z protokołami bezpieczeństwa NATO – zamknięcie głównych ulic w centrum i innych miejscach miasta, zmiany tras autobusów i innych pojazdów, ograniczenia ruchu i parkowania oraz zalecenie, aby mieszkańcy korzystali z metra. Wszystkie osoby przebywające w obszarach objętych ograniczeniami były identyfikowane, aby zapobiec potencjalnie niebezpiecznym zachowaniom.

“Zapraszam mieszkańców stolicy, aby stali się ambasadorami swojego miasta. Mamy historyczną możliwość, która zdarza się raz na dziesięć lat lub rzadziej. Przyjadą prawie trzy tysiące dyplomatów i polityków nie tylko z Europy, ale też z innych krajów, także około dwóch tysięcy przedstawicieli międzynarodowych mediów. Wielu z nich zobaczy Wilno i Litwę po raz pierwszy, a informacje o spotkaniu będą transmitowane na cały świat, więc mamy wyjątkową okazję, aby pomóc gościom zakochać się w naszym mieście i zachęcić ich do powrotu” – mówi mer Wilna V. Benkunskas.