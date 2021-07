Szefowa samorządowego departmanetu ds. Zdrowia Viktorija Turauskyte powiedziała, że zaszczepić się można będzie zarówno po rejestracji jak i bez, siedem dni w tygodniu. Punkt szczepień na placu Łukiskim będzie czynny od 10:00 do 20:00 od poniedziałku do soboty włącznie i od 10:00 do 15:00 w niedzielę.