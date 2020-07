A. Duda: Dziękuję za ten symbol polsko-litewskiej przyjaźni

Odsłonięty 15 lipca br. kamień pamiątkowy jest prezentem litewskiej delegacji pod przewodnictwem prezydenta Gitanasa Nausėdy z okacji 610. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem, w której wojska Polski i Litwy zwyciężyły nad siłami zakonu krzyżackiego.

„Na kamieniu został wyrzeźbiony symbol drogi sercu każdego Litwina, ponieważ jest to symbol Pogoni. I to nie jest tylko jeden z najstarszych europejskich symboli rycerskich, ale też symbol odwagi i oddania naszych narodów. A nabiera tu on jeszcze jednego, nowego znaczenia jako symbol twórczej pracy i twórczego rozwoju naszych narodów” – powiedział prezydent Nausėda.

„Jak mi wiadomo symbol Pogoni znajdował się też w niejednym polskim herbie szlacheckim. Jest to zatem doskonały symbol naszych zwycięstw, naszych walk, naszych męk. Mówi się, że kamień nie ma serca. Ale myślę, że ten kamień rozgrzany gorącym dotykiem rzeźbiarzy będzie miał pulsujące serce, które będzie symbolem naszych wzajemnych stosunków” – dodał prezydent Litwy.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

W odpowiedzi na przemówienie litewskiej delegacji Prezydent RP Andrzej Duda podziękował za prezent: „Dziękujemy za ten znak obecności i przyjaźni. Powiedziałbym, że wręcz imponujący, bo głaz jest rzeczywiście piękny”.

Prezydent A. Duda wyraził swoje pragnienie, aby symbol Pogoni, „która w tylu miejscach w naszym kraju jest uwieczniona i przypomina czasy Unii Polsko-Litewskiej, niech także i tutaj wszystkim odwiedzającym gościom, turystom, młodzieży pokazuje, że polsko-litewskie bratestwo ma długą, długą historię. Że to braterstwo broni, że to braterstwo krwi, że to także w ogromnym stopniu braterstwo interesów, wspólnych spraw”.

„Mam nadzieję, że tak jak ten głaz zostanie tutaj na zawsze, tak na zawszę będą nas łączyć więzy braterstwa, Polaków, Litwinów, Polskę i Litwę” – dodał uroczyście polski prezydent.