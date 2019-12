Sylwester w Wilnie: Instalacja 3D i show fajerwerkowe

vdu

Uroczysty wieczór na Placu Katedralnym rozpocznie się o godzinie 22:00 i potrwa do 1 nocy. O 22.00 dzwonnica ożyje dzięki instalacji 3D. Co 20 min dzwonnica zmieni swój kształt i pojawią się nowe elementy: zobaczymy np. latarnię czy różne figury szachowe.

O 23:55 rozpocznie się trwająca 5 min. główna część imprezy. A o północy, kiedy dzwony zapowiedzą początek Nowego Roku, niebo będzie oświetlone potężnymi fajerwerkami.

Według twórców instalacji, jest to projekt wymagający wyjątkowej staranności i precyzji.

„Jeśli chodzi o projekty o takiej skali, najbardziej nas cieszą reakcje ludzi. Uważamy, że przyczyniliśmy się do tworzenia dobrych emocji i wrażeń” – powiedział Linartas Urniežis, kierownik projektu.

W czasie Sylwestra na Placu Katedralnym do północy można będzie kupić świąteczne przysmaki i gorące wino. Mieszkańcy Wilna i goście miasta proszeni są o to, aby nie przynosili własnych napojów, zwłaszcza tych w szklanych pojemnikach, aby dbali o siebie i otaczających ich ludzi. Wydarzenie z pewnością nie będzie wymagało przyniesienia własnej pirotechniki – samorząd stołeczny przygotował profesjonalny pokaz sztucznych ogni.

Zabawa potrwa do godz. 01:00. Później dzwonnica będzie oświecona w barwach Trójkoloru do 2 stycznia. To nowa piękna tradycja symbolicznego upamiętnienia Dnia Flagi Litwy.

W czasie Sylwestra można spokojnie podróżować komunikacją miejską: 31 grudnia, od godz. 20:00 do 1 stycznia, godz. 4 rano transport publiczny będzie darmowy.