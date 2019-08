Święto Wojska Polskiego na Rossie: Zwycięstwo nad Wisłą obroniło także Litwę

vdu

W imieniu ambasador Urszuli Doroszewskich przywitał zebranych radca Ambasady RP w Wilnie pan Marcin Grabowicz.

„Co roku w dniu 15 sierpnia spotykamy się właśnie tutaj na Rossie przy grobowcu Matki i Serca Syna , aby w szczególny sposób uczcić rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. To właśnie Józefowi Piłsudskiemu zawdzięczamy to zwycięstwo. Dzięki temu Polska pozostała niepodległa jeszcze przez najbliższe dziewiętnaście lat, mogła budować swoją państwowość. Tu w stolicy Litwy, w Wilnie , trzeba przypomnieć że zwycięstwo nad Wisłą obroniło także Litwę i Łotwę. Dzięki temu nie podzieliły one losu Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu które w sowiecką niewolę wpadły na kilka pokoleń” – powiedział Grabowicz.

Radca Marcin Grabowicz, Fot. Joanna Bożerodska

„Już za rok będziemy świętować setną rocznicę tych wydarzeń, postaramy się aby tu na Litwie nadać im jeszcze większą wagę” – przypomniał dyplomata, dziękując za przybycie Polakom mieszkającym na Litwie i tym z kraju, którzy podczas wizyty w Wilnie pamiętają, by oddać hołd bohaterom.

Do zgromadzonych przemówił także attaché wojskowy Polski na Litwie ppłk Piotr Sadyś.

„Jest to święto polskich żołnierzy, obchodzone w Polsce i w wielu miejscach w świecie, także tu, na Litwie. Niepodległa Rzeczpospolita i my, współcześni Polacy, winni jesteśmy weteranom walk o niepodległość najwyższą wdzięczność i szacunek. Jest to dzień wspomnień o bohaterach polskich wojen, dzień, w którym oddajemy cześć obrońcom naszej niepodległości” – powiedział ppłk Sadyś.

ppłk Piotr Sadyś/Fot. Joanna Bożerodska

„Dzisiaj Polska jest bezpieczna. Należy jednak pamiętać, że niepodległość

i bezpieczeństwo państwa nie są nam dane na zawsze. Trzeba o nie dbać, co obecnie czynimy we współpracy z naszymi sojusznikami w NATO i UE w ramach wspólnego systemu bezpieczeństwa. Od 1953 r. w misjach poza granicami kraju służyło ponad 100 tys. polskich żołnierzy. Aktualnie służą oni w różnych rejonach świata, zarówno tych odległych od granic Polski jak Afganistan, ale również w naszym regionie – na Łotwie. Również na początku tego roku kolejna, 8 już zmiana polskich lotników przybyła na Litwę aby bronić nieba państw bałtyckich w ramach misji „Baltic Air Policing” – wymieniał oficer.

„Żeby sprostać współczesnym wyzwaniom Polska musi dysponować silną

i nowoczesną armią. Dlatego Siły Zbrojne RP zwiększają swoją liczebność, formowana jest nowa 18 Dywizja Zmechanizowana, której jednostki są zlokalizowane na wchodzie kraju. Rozwijają się także Wojska Obrony Terytorialnej, które są wymownym symbolem społeczeństwa w obronność państwa. Dla SZ kupowane jest nowoczesne uzbrojenie, jak śmigłowce, wyrzutnie rakiet, systemy przeciwlotnicze i artyleryjskie oraz broń strzelecka. Spełniają one najwyższe światowe wymagania i w dużej części powstają przy udziale polskiego przemysłu” – zaznaczył

attaché obrony.

Fot. Joanna Bożerodska

Po wspólnej modlitwie odbyło się złożenie wieńców przy pomniku Matki i Serca Syna.