Święto Plonów w Białej Wace – 30 lat tradycji

– „Nadchodzący wrzesień jest dla nas wyjątkowy, ponieważ zaprosimy do świętowania nie tylko obfitości zebranego plonu, ale i trzydziestu lat istnienia tradycji naszej społeczności. To żywe odbicie historii i tożsamości rejonu wileńskiego, utkane z szacunku dla ziemi, która nas żywi, oraz więzi, która nas wzmacnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich, by przybyli, spotkali się i stali się częścią tego imponującego święta kultury, tradycji i muzyki” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

– „Tegoroczne hasło Święta Plonów – ‘Z ziemi – życie, z przeszłości – siła’ – odzwierciedla głębokie znaczenie tego wydarzenia: wdzięczność za hojność ziemi i tradycje, które towarzyszą nam przez pokolenia. Po raz pierwszy organizowane w otoczeniu historycznego dworu w Białej Wace, święto zyska wyjątkowy urok i rozmach. Będziemy dzielić się radością dziedzictwa kulturowego i pokażemy, że prawdziwa siła tkwi w jedności wspólnoty, w pracy i w szacunku dla tego, co wyhodowane rękami i sercem” – podkreśla wicemer rejonu wileńskiego Edita Tamošiūnaitė.

Program obchodów



Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 mszą św. w intencji rolników i urodzajnych plonów w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wojdatach. Następnie barwny pochód gmin i zaproszonych gości wyruszy w kierunku Białej Waki. O godz. 15.00 rozpocznie się główna część programu, a około 16.15 nastąpi uroczyste uhonorowanie najlepszych rolników rejonu wileńskiego.

Na terenie imprezy czekać będzie 23 gościnne stoiska gminne, wystawa rzemiosła ludowego, pokaz zabytkowych traktorków, jarmark smakołyków oraz liczne atrakcje rodzinne. W programie znajdą się warsztaty: wicia palm, filcowania wełny, a także prezentacje życia średniowiecznych rycerzy w ramach warsztatów „żywej historii”. Dla miłośników aktywności przewidziano konkurencje etnosportowe, a dla smakoszy – kuchnia polowa z gorącą kaszą i aromatyczną herbatą ziołową.

Na scenie wystąpią m.in.: zespół tańca ludowego „Perła”, „Rudomianka”, mołdawski zespół „JOK”, „Vox cordis”, „Mejszagolanki”, „Przyjaźń” oraz „Kapela Kawalerów Podwileńskich”.

Wieczór z gwiazdami i finałowe widowisko



Tegoroczne Święto Plonów będzie wyjątkowe – po raz pierwszy odbędzie się koncert wieczorny. O godz. 19.00 na scenę wejdą legenda polskiego disco polo – zespół „Boys” oraz królowa litewskiej muzyki pop Džordana Butkutė. O godz. 21.00 święto zakończy pokaz laserów.

W trakcie imprezy wolontariusze hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w żółtych koszulkach będą prowadzić zbiórkę na rzecz osób nieuleczalnie chorych.

Biała Waka – odrestaurowane dziedzictwo



Dwór w Białej Wace to neoklasycystyczny zabytek z XVIII w., związany z historią zarówno Litwy, jak i Polski. Choć od 1990 r. był opuszczony, jego dawny blask wciąż jest wyczuwalny. Od początku 2025 r. obiekt jest własnością samorządu rejonu wileńskiego, który planuje jego renowację oraz przystosowanie do potrzeb społeczności. W przyszłości ma stać się miejscem wydarzeń kulturalnych, spotkań i wykładów, a także nową atrakcją turystyczną.