Światowy Dzień Chorego w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie

W niedzielę, 11 lutego, chorych i społeczność założonego i kierowanego przez s. Michaelę Rak Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie odwiedzili ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj.

Człowiek ma swoją wartość, życie ludzkie mają swoją świętosc niezależnie od tego, ile ten sam człowiek, mówiąc językiem dzisiejszego świata, jest przydatny. Każdy człowiek zasługuje na takie traktoweanie, nawet ci którzy są niepotrzebni nikomu. Dzisiaj zwracam uwagę zwłaszcza na 2 grupę ludzi: nienarodzone dzieci i osoby, które są u kresu swojego życia. Tych, którzy nikomu nie mogą się przydać, mówiąc okropnym językiem dzisiejszego utylitaryzmu.

„To jest niezwykle ważne, że Światowy Dzień Chorego obchodzimy w wileńskim hospicjum – to pokazuje istotę tego dnia. Traktują Państwo każdego człowieka jako zasługującego na szacunek i którego życie jest święte tak długo, dopóki trwa. Dziękuję wszystkim, którzy tu są i wspierają wileńskie hospicjum” – powiedział Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł przypominając słowa papieża Franciszka.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam” – tymi słowami papież Franciszek rozpoczyna orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Chorego. W swoim przesłaniu zachęca cierpiących, by nigdy nie wstydzili się swojego pragnienia bliskości i czułości. „Nie ukrywajcie go i nigdy nie myślcie, że jesteście ciężarem dla innych” – podkreśla Ojciec Święty.

Mszy św. dla zgromadzonych przewodniczył kapelan hospicjum o. Sławomir Brzozecki, liturgię śpiewem upiększyła schola ze stołecznej parafii pw. św. Józefa w Zameczku.

Światowy Dzień Chorego jest obchodzony corocznie 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Święto ustanowione zostało przez św. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku.