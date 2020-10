Swiatłana Cichanouska odwiedziła Uniwersytet Wileński

„Bardzo miło mi pogratulować białoruskiej liderce politycznej Swiatłanie Cichanouskiej tej wizyty. Moi koledzy historycy z Białorusi, którzy już doświadczyli konsekwencji reżimu, którzy byli lub są nadal przetrzymywani, uważają Swiatłanę za reprezentantkę swojego narodu, powierniczkę kontynuacji białoruskiej tradycji państwowości. Dlatego bardzo ważne jest, aby Swiatłana poparła nasz pomysł ustanowienia stypendium Wielkiego Księstwa Litewskiego dla białoruskich studentów. Dziś podpiszę deklarację symbolizującą wsparcie Swiatłany i całego narodu białoruskiego” – powiedział rektor.

Deklaracja symbolizuje ścisły związek obu narodów, ich kulturę i historię. Cichanouska wyraziła wdzięczność za wsparcie.

„Młodzi ludzie są bardzo ważną częścią tego, co dzieje się teraz na Białorusi. Oczywiście, w takich okolicznościach niektórzy z nich nieuchronnie doświadczyli pewnych zagrożeń lub prześladowań we własnym kraju. Niektórzy studenci tracą możliwość studiowania, są wyrzucani z uniwersytetów. Dlatego to stypendium jest bardzo ważne, bo wesprze finansowo tych, którzy ucierpieli na skutek represji reżimu i da im możliwość poczucia bezpieczeństwa podczas studiów na Uniwersytecie Wileńskim. Jestem przekonana, że przyszli studenci tej uczelni otrzymają wykształcenie i będą mogli pracować na rzecz naszego kraju” – powiedziała Cichanouska.