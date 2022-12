Świąteczny Dobroczynny Wieczór Kolędowy Zespołu „Stella Spei”

Od 2007 roku w Okresie Świąt Bożego Narodzenia zespół „Stella Spei” organizuje Świąteczne Wieczory Kolędowe. W tym roku 8 stycznia 2023 r., o godz. 16:00, już po raz trzynasty w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się Świąteczny Dobroczynny Wieczór Kolędowy, którego celem jest wspólne kolędowanie oraz okazanie ciepła i dobra tym, którzy tego potrzebują.

Tym razem pragniemy wesprzeć polską rodzinę, mieszkającą w Wilnie.

W rodzinie jest 6 dzieci, z których najmłodszy syn Jakub chodzi do szkoły specjalnej, potrzebuje stałej opieki, dlatego mama Alina musi cały czas być w domu, zajmować się synem. Dla mamy to jest swoiste wyzwanie, ponieważ ma padaczkę i nie może sama wychodzić z domu, prowadzić samochodu, czy też pracować.

Najstarsza córka Ewa jest dopiero po studiach, trójka dzieci studiuje – Patrycja w Polsce, zaś Tomasz i Marta – tu w Wilnie. Na studia w Wilnie Marta musiała wziąć kredyt. Estera jeszcze uczy się w szkole.

Cała 8-osobowa rodzina mieszka w 3-pokojowym mieszkaniu. Na zakup mieszkania był zaciągnięty kredyt, jeszcze została spora suma do spłacenia.

W obecnej sytuacji ojciec próbuje ze wszystkich sił wrócić do pracy, ale wiadomo, że to jeszcze potrwa, zanim rany się zagoją i przystosuje się do nowozaistniałej sytuacji.

Podczas koncertu po sali będą krążyć skarbonki, więc każdy chętny będzie mógł według swoich możliwości i chęci wesprzeć rodzinę.

Jednak podstawowym celem naszego wieczoru jest wspólne spędzenie czasu, otwarcie się na inne osoby, wspólne kolędowanie i dzielenie się ciepłem i radością najpiękniejszych Świąt w roku!

Wesprzeć rodzinę można również wpłacając środki na konto Fundacji:

AD BONUM, VšĮ

paramos gavėjo kodas (identifikacinis nr.) 302817018

AB Šiaulių bankas

kod SWIFT: CBSBLT26

nr konta: LT78 7180 3000 0570 0914

z dopiskiem (mokėjimo paskirtis): „Parama Eugenijaus šeimai“