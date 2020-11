Studia w Polsce: Litwinka według definicji Mickiewicza

„Jeśli urodziłaś się w Wilnie, to znaczy, że jesteś Litwinką?” – to pytanie słyszę najczęściej, gdy zaczynam mówić w Polsce o moim pochodzeniu. Zazwyczaj odpowiadam, że mogę nią być w sposób podobny do tego, w jaki za Litwina uważał się Mickiewicz. Na początku XIX wieku określenie to oznaczało nie tyle osobę narodowości litewskiej, co obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego. I na podstawie tej zasady mogę być uznawana za Litwinkę, choć we współczesnych kategoriach uważam się wyłącznie za Polkę.