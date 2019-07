Studenci polecają: Co robić w weekend?

vdu

“Królestwo Wolności” to piknik organizowany przez stołeczny samorząd w ramach obchodów Dnia Państwowości Litwy. Mieszkańcy oraz goście stolicy zapraszani są na plac Łukiski, na którym można będzie między innymi nabyć jedzenie w restauracjach na kółkach oraz wziąć udział w licznych zawodach i zajęciach organizowanych przez partnerów. Momentem kulminacyjnym będzie odśpiewanie hymnu, który tego dnia o godzinie 21. śpiewają co roku Litwini na całym świecie. Specjalne atrakcje tego dnia przygotują również Zamek Wielkich Książąt Litewskich, Litewskie Muzeum Narodowe oraz Centrum wiedzy o państwie przy Pałacu Prezydenckim RL.

Uroczyste otwarcie wystawy „Lublin – miasto unii Litwy i Polski“. Z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie wspólnie z Instytutem Polskim i Ambasadą RP w Wilnie organizują międzynarodową wystawę, na której zostanie zaprezentowany imponujący pod względem swoich wymiarów, wartości artystycznej, przekazu symbolicznego i mnogości przedstawionych postaci historycznych obraz słynnego polskiego malarza Jana Matejki „Unia Lubelska”. Zaprezentowane zostaną także ponad 60 obrazów sztalugowych i rycin ze zbiorów Muzeum Lubelskiego obrazujących bogatą historię miasta, ze szczególnym wyeksponowaniem miejsc, w których albo prowadzono obrady sejmu unijnego, albo szczególnie uroczyście świętowano proklamację powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Otwarcie wystawy odbędzie się 6 lipca o godz. 19.00 (wstęp za zaproszeniami).

„Wieczory w Zatroczu“. Na tarasie pałacu Tyszkiewiczów w każdą niedzielę aż do końca lata będą się odbywały koncerty. Zainauguruje festiwal sobotni koncert Orkiestry Litewskich Sił Zbrojnych. W programie: E. Fitzgerald, J. Williams, B. Golson, A. Raudonikio, K. Daugley i inni. W niedzielę na scenie wystąpią zaś Laura Latvaitytė-Zaman (sopran), Giedrė Muralytė (fortepian) oraz Vytenis Gurstis (flet). Artyści wykonają utwory niemieckich, francuskich, rosyjskich i litewskich kompozytorów. Bilety są dostępne na stronie www.bilietai.lt lub na miejscu godzinę przed rozpoczęciem imprezy.

Festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach“ 2019. W Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego w każdą niedzielę od 7 lipca do 18 sierpnia będą się odbywały koncerty organizowane wspólnie z Litewską Filharmonią Narodową. 7 lipca o godz. 15.00 będzie miał miejsce koncert muzyki polskiej “Vivat Moniuszko!” pod kierownictwem dyrygenta i kierownika artystycznego Tadeusza Żmijewskiego. W programie: Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, Henryk Wieniawski oraz Wojciech Kilar.

Uroczystości 75. rocznicy Operacji Ostra Brama. W dniach 6-7 lipca Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasada RP w Wilnie zapraszają do wspólnego uczestnictwa w uroczystościach upamiętniających operację wojskową rozpoczętą w lipcu 1944 przez oddziały AK. Program:

6 lipca 2019 r. (sobota)

10.00 – 11.50 – Polowa Msza Święta w Skorbucianach, gmina Pogiry rejonu wileńskiego, w intencji poległych, zmarłych i żyjących uczestników Operacji Ostra Brama oraz ich rodzin. Nabożeństwo zostanie odprawione przy kwaterze poległych żołnierzy Armii Krajowej. Po Mszy Świętej uroczystość, składanie wieńców.

13.15 – 14.00 – Uroczystość w Boguszach, gmina Mariampol rejonu wileńskiego, przy obelisku upamiętniającym aresztowanie dowódców Armii Krajowej przez NKWD w dniu 17 lipca 1944 r., składanie kwiatów.

18.00 – 18.45 – Uroczystość przy pomniku na mogile zbiorowej żołnierzy AK między stacjami Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej.

7 lipca 2019 r. (niedziela)

15.00 – 16.00 – Uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Św. Teresy w Wilnie, w intencji poległych, zmarłych i żyjących uczestników Operacji Ostra Brama oraz ich rodzin.

17.00 – 18.15 – Uroczystości przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie.

Rajd rowerowy śladami Operacji „Ostra Brama”. Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza na rajd rowerowy, podczas którego uczestnicy odwiedzą między innymi Rossę, Krawczuny, Karwieliszki, Suderwie, Powidaki, Kalinę i Kalwarię Wileńską. Długość trasy będzie wynosić 54 km. Uczestnicy będą mieli również okazję wysłuchania historii dotyczących wydarzeń z lipca 1944. Zbiórka zaplanowana jest w sobotę o godzinie 9. przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Rejestracja odbywa się mailowo: wilnomp@gmail.com

Pokaz filmu „Cztery życia Lidii Lwow”. 7 lipca o godz. 10.30 w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie odbędzie się pokaz filmu reżyserii Rafała Mierzejewskiego oraz dyskusja. Życie Lidii Lwow-Eberle jest odbiciem najważniejszych wydarzeń z historii XX wieku: ostatnie lata carskiej Rosji, rewolucja bolszewicka, wojna polsko-sowiecka 1920 r., II wojna światowa, zmiany granic, okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i w końcu niepodległego kraju. Wstęp na imprezę jest wolny.

30-ty bieg wokół Zielonych Jezior to impreza organizowana z okazji Dnia Państwowości i 609. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Trasa licząca 11,7 km umożliwia poznanie malowniczych terenów i krajobrazów. Uczestnicy rywalizować będą w 6 grupach wiekowych. Początek jest zaplanowany na godzinę 9. Cena biletu wynosi 5-15 eur. Więcej informacji oraz rejestracja na bieg dostępne są na stronie www.zaliujuezerubegimas.begimotaure.lt

Bazar 2.0. Inspirując się London Broadway market, samorząd miasta Wilna każdej niedzieli organizuje uliczny targ, ciągnący się ulicą Pylimo od rynku pod Halą do Muzeum Kolejnictwa. Na targowisku można będzie spotkać nie tylko rolników, sprzedających swój urodzaj, ale też liczne food trucki. Na gości będzie czekać także strefa gastronomiczna, sklepy z odzieżą vintage, szkoła produkcji muzycznej, taras kraftowy, a nawet lokale w starych wagonach kolejowych. Targowisko będzie czynne w każdą niedzielę od godz. 11.00.

Open Kitchen powraca na rynek Tymo, by cieszyć mieszkańców nowymi smakami i pomysłami. Mottem imprezy, promującej “jedzenie na kółkach” są słowa “Tworzyć. Przyjaźnić się. Współpracować. Dzielić się”. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy, sportu, dyskusji oraz niewątpliwie do zapoznania się z kuchnią z całego świata. Open Kitchen czeka na każdego już w najbliższy piątek od godziny 11.00 na targowisku Tymo.

Night Ride Vilnius. Wraz z przyjściem wiosny do Wilna powraca wydarzenie, zrzeszające miłośników jazdy rowerowej. Już w najbliższy piątek organizatorzy zapraszają spotkać się o 22.00 przy Katedrze wileńskiej, aby wspólnie na rowerach podziwiać nocne Wilno. Podczas wydarzenia obowiązują latarki i kamizelki odblaskowe.