Studenci polecają: Co robić w weekend?

Festiwal Świętego Krzysztofa obchodzi swoje 25 urodziny. Program najlepiej odzwierciedla motto festiwalu: „Wszystkie gatunki sztuki są dobre za wyjątkiem nudnych”. W ramach imprezy zabrzmią nie tylko arcydzieła muzyki klasycznej, ale znajdzie się też miejsce na jazz, projekty eksperymentalne i cykle tradycyjne. Podziwiać muzykę można będzie zarówno pod sklepieniami świątyń, letnim niebem czy po prostu w otoczeniu natury. W niedzielę o godzinie 17:00 w Kościele św. Katarzyny odbędzie się koncert charytatywny na rzecz funduszu „Rugutė”. Na scenie wystąpią Dalia kuznecovaitė (skrzypce), Jomantė šležaitė (sopran), Pauli gefenas (flet), Gerūta griniūtė (fortepian) i inni.

Koncert LP to okazja, aby usłyszeć najnowsze utwory amerykańskiej piosenkarki Laury Pergolizzi. Autorka tekstów i hitów takich jak “Lost on You”, “Muddy Waters”, “When We’re High” czy “Other People” przedstawi w niedzielę piosenki z nowej płyty “Heart To Mouth”. Impreza odbędzie się w parku górnym o godzinie 19:00. Bilety w cenie 34.00 – 84.00 eur są do nabycia w punktach sprzedaży bilietai.lt

Koncert polsko-litewskiej orkiestry młodzieżowej. W tym roku Litwa i Polska obchodzą 450. rocznicę Unii Lubelskiej. W związku z tą wyjątkową okazją młodzi artyści z Litwy i Polski utworzyli orkiestrę, a w najbliższą sobotę o godz. 19 w Wileńskim Ratuszu odbędzie się koncert najbardziej utalentowanych smyczków obu państw. Podczas bezpłatnego koncertu zostaną wykonane utwory litewskich i polskich kompozytorów: M. K. Čiurlionisa, W. Kilara, M. Góreckiego, G. Gelgotasa. Jedną z niespodzianek koncertu będzie solowy występ skrzypaczek – Olgi Winkowskiej z Polski i wilnianki Dalii Simaški, laureatek międzynarodowych konkursów. Organizatorzy wydarzenia i partnerzy: Orkiestra Kameralna, Samorząd miasta Wilna, Litewska Rada Kultury i Wileński Ratusz.

,,Dziękujemy za 10. wspólnych lat.” Koncert dziękczynny. Zostało ciut więcej niż parę tygodni do zakończenia kadencji obecnej Prezydent – Dali Grybauskaitė. Z tego powodu na placu Simonasa Daukantasa odbędzie się uroczyste podziękowanie za 10. wspólnych lat. Już od 11.30 mieszkańcy i goście stolicy są zapraszani na piknik na dziedzińcu pałacu. Można będzie również nabyć sobie coś do zjedzenia na targowisku Open Kitchen. O godzinie 19.00 odbędzie się koncert, na którym wystąpią m.in.: Biplan i Lemon Joy, Ieva Narkutė, Jurga, Donatas Montvydas, Vaidas Baumila, Domantas Razauskas i zespół VOS VOS. Wstęp wolny.

Spektakl ,,Zapiski oficera Armii Czerwonej” odbędzie się o godzinie 19.00 w Teatrze na Pohulance w Wilnie. Spektakl bazuje na dramatycznych wydarzeniach z początku II wojny światowej i agresji Armii Czerwonej na ziemie polskie. Spektakl jest przede wszystkim psychologicznym rysem typowego przedstawiciela mentalności sowieckiej w czasach stalinowskich, który nie potrafi zdobyć się na samodzielne myślenie, o zachowaniu zmechanizowanym i opartym na strachu, posłuszeństwie, ideologii bolszewickiej oraz nienawiści do wyimaginowanych „burżuazyjnych” wrogów. Na scenie wystąpią: Edward Kiejzik, Monika Jodko oraz Grzegorz Jakowicz. Bilety są w cenie od 7 do 9 eur, do nabycia w sekretariacie DKP.

Bazar 2.0. Inspirując się London Broadway market, samorząd miasta Wilna każdej niedzieli organizuje uliczny targ, ciągnący się ulicą Pylimo od rynku pod Halą do Muzeum Kolejnictwa. Na targowisku można będzie spotkać nie tylko rolników, sprzedających swój urodzaj, ale też liczne food trucki. Na gości będzie czekać także strefa gastronomiczna, sklepy z odzieżą vintage, szkoła produkcji muzycznej, taras kraftowy, a nawet lokale w starych wagonach kolejowych. Targowisko będzie czynne w każdą niedzielę od godz. 11.00.

Open Kitchen powraca na rynek Tymo, by cieszyć mieszkańców nowymi smakami i pomysłami. Mottem imprezy, promującej “jedzenie na kółkach” są słowa “Tworzyć. Przyjaźnić się. Współpracować. Dzielić się”. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy, sportu, dyskusji oraz niewątpliwie do zapoznania się z kuchnią z całego świata. Open Kitchen czeka na każdego już w najbliższy piątek od godziny 11.00 na targowisku Tymo.

Night Ride Vilnius. Wraz z przyjściem wiosny do Wilna powraca wydarzenie, zrzeszające miłośników jazdy rowerowej. Już w najbliższy piątek organizatorzy zapraszają spotkać się o 22.00 przy Katedrze wileńskiej, aby wspólnie na rowerach podziwiać nocne Wilno. Podczas wydarzenia obowiązują latarki i kamizelki odblaskowe.