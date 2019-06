Studenci polecają: Co robić w weekend?

vdu

Noc Kultury. Po zachodzie słońca ulice, galerie i najbardziej zaskakujące miejsca Wilna stają się przestrzenią artystyczną. W ciągu jednej nocy można obejrzeć ponad 150 projektów muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych i wiele innych. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych za darmo, odkrycia nietradycyjnych rozwiązań, eksperymentów i nowych przestrzeni kreatywnych. Na Noc Kultury zaprasza również Dom Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie już o 19.00 odbędzie się koncert PLT. Podczas wydarzenia zagrają m.in.: Kapela Wileńska, Kapela „Gryčia” oraz specjalny gość z Polski – Warszawska Kapela z Targówka. Polskie akcenty również można będzie spotkać w Menų Spaustuvė, gdzie odbędzie się spektakl Joanny Lewickiej ,,Momenty”. W ramach nocy kultury polskie akcenty ukażą się też w trzech różnych miejscach miasta i będą to projekty: ,,BA!LONY”, ,,Kamieniczki” oraz ,,Katarynka”. Szczegółowa informacja na stronie www.kulturosnaktis.lt.

Bieg kobiet to okazja, aby dołączyć w sobotę do tysięcy kobiet i wziąć udział w biegu na dystansie 5 km będących symbolem inspiracji i odwagi. Ten bieg ma na celu rozpowszechnianie ważnych informacji na temat raka piersi i zachęcenie kobiet do zwracania większej uwagi na swoje zdrowie. Organizatorzy zachęcają również do zapraszania przyjaciółek, koleżanek, mam czy sióstr. Dzieci będą mogły wziąć udział w biegu na 200 metrów lub pobawić się w specjalnej strefie. Cena wstępu wynosi 16,00 – 25,00 Eur. Rejestracja dostępna jest na stronie www.moterubegimas.lt

Sweet Summer Salsa. Taras ,,Sugamour” zaprasza wszystkich chętnych do tańczenia Salsy w sercu Wilna – Parku Bernardyńskim. Poza tańcami uczestnicy będą mogli się poczęstować deserami od Sugamour. Impreza będzie trwała w godzinach 19.00-22.30. Dobry nastrój zagwarantują DJ Minis i DJ Edvo. Wstęp wolny.

Žolynų turgus wraca na Aleje Giedymina. W niedzielę po raz 13 odbędzie się jarmark podczas którego chętni będą mogli nabyć zioła, produkty naturalne, wziąć udział w wykładzie Mariusa Lasinskasa na temat ziół, posłuchać koncertu zespołów neo-folklorystycznych, a nawet zrobić własnoręczną świecę z wosku pszczelego i wiele innych przedmiotów popularnych wśród naszych przodków. Wieczorem uczestnicy targów będą szukać kwiatu paproci, a osoba która go znajdzie zostanie nagrodzona przez organizatorów. Więcej informacji na stronie www.etno.lt

Koncert „Cztery Litanie Ostrobramskie” to impreza poświęcona 200. rocznicy urodzin znanego kompozytora Stanisława Moniuszki. W ramach Festiwalu Wileńskiego zagra Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz Kowieński Chór Państwowy. Dyrygować będzie maestro Antoni Wit. Bilety w cenie 15,00 – 30,00 Eur można nabyć w kasach Filharmonii oraz w punktach sprzedaży Bilietai.lt

Święto miasta Niemenczyn. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 10.00. Podczas koncertu odbędą się jarmark rzemieślniczy, wystawy, kiermasz, warsztaty dla dzieci, konkursy dla rodzin, zawody i sztafety wojskowe, zajęcia z robotyki, bitwa intelektów; żołnierze poczęstują tradycyjną kaszą. Wystąpią m.in.: Black Biceps, Sisters On Wire, Stano i Katarzyna Zvonkuvienė.

Program:

10.00-14.00 Zawody sportowe na stadionie obok gimnazjów

14.00 Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Niemenczynie

15.00 Pochód na czele z orkiestrą od kościoła w stronę letniej estrady

16.00 Uroczyste otwarcie imprezy

16.15 Koncert świąteczny i finały sportowe

Bazar 2.0. Inspirując się London Broadway market, samorząd miasta Wilna każdej niedzieli organizuje uliczny targ, ciągnący się ulicą Pylimo od rynku pod Halą do Muzeum Kolejnictwa. Na targowisku można będzie spotkać nie tylko rolników, sprzedających swój urodzaj, ale też liczne food trucki. Na gości będzie czekać także strefa gastronomiczna, sklepy z odzieżą vintage, szkoła produkcji muzycznej, taras kraftowy, a nawet lokale w starych wagonach kolejowych. Targowisko będzie czynne w każdą niedzielę od godz. 11.00.

Open Kitchen powraca na rynek Tymo, by cieszyć mieszkańców nowymi smakami i pomysłami. Mottem imprezy, promującej “jedzenie na kółkach” są słowa “Tworzyć. Przyjaźnić się. Współpracować. Dzielić się”. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy, sportu, dyskusji oraz niewątpliwie do zapoznania się z kuchnią z całego świata. Open Kitchen czeka na każdego już w najbliższy piątek od godziny 11.00 na targowisku Tymo.

Night Ride Vilnius. Wraz z przyjściem wiosny do Wilna powraca wydarzenie, zrzeszające miłośników jazdy rowerowej. Już w najbliższy piątek organizatorzy zapraszają spotkać się o 22.00 przy Katedrze wileńskiej, aby wspólnie na rowerach podziwiać nocne Wilno. Podczas wydarzenia obowiązują latarki i kamizelki odblaskowe.