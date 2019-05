Studenci polecają: Co robić w weekend?

vdu

Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej „ArtVilnius” to okazja, aby zapoznać się z twórczością współczesnych artystów litewskich i zagranicznych. 10. jubileuszowe targi sztuki współczesnej zapowiadają wyjątkowe niespodzianki, instalacje i performance. Podczas targów warto nie tylko obejrzeć dzieła sztuki, ale też wziąć udział w warsztatach kreatywnych, nawiązać kontakty z artystami i dowiedzieć się, czym się inspirują. Podczas tegorocznej edycji festiwalu nie zabraknie też polskich akcentów – część swojej kolekcji już po raz czwarty zaprezentuje Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK z Krakowa. Bilety w cenie od 10,80 eur. są do nabycia na stronie www.litexpo.lt

We Run Vilnius to już tradycyjna impreza biegowa, w której co roku biorą udział prawie 10 tys. uczestników. W niedzielę na trasach o długości 5, 10 i 21 km będzie można wypróbować swoich sił razem z profesjonalnymi sportowcami, amatorami, a nawet tymi najmłodszymi biegaczami. Trasa poprowadzi przez Starówkę, zaś start i meta będą mieli miejsce przy Katedrze. Bilety w cenie 14,00 – 27,00 Eur dostępne są na stronie www.werunvilnius.lt

Otwarcie sezonu kąpielowego w Wilnie. Samorząd zaprasza na całkowicie odnowioną plażę przy jeziorze Balsiai. Otwarciu sezonu i plaży będzie towarzyszyć koncert litewskich wykonawców, darmowa wycieczka po rezerwacie Zielonych Jezior, zabawy dla dzieci oraz dobre jedzenie w strefie piknikowej. Na plaży zostały odnowione place do gry w siatkówkę i koszykówkę, zbudowano nową stację dla ratowników, punkt doraźnej pomocy medycznej, czytelnia, alpinarium, strefa hamaków i inne nowości.

Lilas i Innomine zagrają wspólnie z orkiestrą już w najbliższy piątek w Kalnų Parkas. Podczas koncertu uczestnicy usłyszą połączenie gry orkiestrowej z muzyką elektroniczną. Innomine wraz z kompozytorem Jievarasem Jasinskim przygotowują specjalne aranżacje muzyczne, aby w wyjątkowy sposób przywitać lato. Artyści zapowiadają, że pledy ludziom nie będą potrzebne, ponieważ to nie będzie spokojny wieczór z akompaniamentem muzyki akustycznej. Początek koncertu o godzinie 17.00. Bilety w cenie od 22.00-31.00, do nabycia w kasach bilietai.lt.

“Lato w Trokach 2019”. W ten weekend Troki zapraszają do udziału w tradycyjnym wydarzeniu, rozpoczynającym sezon letni w mieście. W programie wyjątkowe zawody sportowe, występy zespołów, kiermasz rzemieślników i twórców ludowych, a także show fajerwerków. Wstęp jest wolny. Szczegółowy program dostępny jest na stronie http://trakai-visit.lt/pl/renginys/swieto-miasta-trockie-lato-2018/

Majówka w Ejszyszkach odbędzie się 2 czerwca na placu Majowym w Ejszyszkach. Święto zainauguruje msza święta o godzinie 12.00 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Po mszy mieszkańcy i goście są zapraszani na koncert o godzinie 15.00.

Open Kitchen powraca na rynek Tymo, by cieszyć mieszkańców nowymi smakami i pomysłami. Mottem imprezy, promującej “jedzenie na kółkach” są słowa “Tworzyć. Przyjaźnić się. Współpracować. Dzielić się”. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy, sportu, dyskusji oraz niewątpliwie do zapoznania się z kuchnią z całego świata. Open Kitchen czeka na każdego już w najbliższy piątek od godziny 11.00 na targowisku Tymo.

Night Ride Vilnius. Wraz z przyjściem wiosny do Wilna powraca wydarzenie, zrzeszające miłośników jazdy rowerowej. Już w najbliższy piątek organizatorzy zapraszają spotkać się o 22.00 przy Katedrze wileńskiej, aby wspólnie na rowerach podziwiać nocne Wilno. Podczas wydarzenia obowiązują latarki i kamizelki odblaskowe.

Future Live przypomina grę komputerową, w której każdy odwiedzający wystawę, zarówno dziecko, jak i dorosły, jest graczem. To wystawa, dzięki której za pomocą nowoczesnych technologii, takich jak projekcja 3D i rozszerzona rzeczywistość, chętni będą mogli lepiej poznać otaczający świat. Pomysł wystawy przyszedł z sąsiedniej Łotwy, gdzie od razu wzbudził duże zainteresowanie. Bilety są w cenie 8 euro można nabyć w kasach www.ticketa.lt

Wystawa portretów „Selfie” w centrum handlowym CUP to okazja, aby zobaczyć ponad 50 zdjęć, w których uwiecznione zostały najbardziej znane kobiety Litwy. W tym roku na imprezie uczestniczyć będzie między innymi kandydatka na prezydenta Litwy Ingrida Šimonytė. Wystawę można będzie odwiedzić na 5 piętrze od 8 marca do 8 czerwca. Na najlepsze zdjęcia głosować można na stronie CUPcentras na Facebooku lub na miejscu. Wstęp jest wolny.