Studenci polecają: Co robić w weekend?

vdu

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “Skamba skamba kankliai” to najstarszy festiwal folklorystyczny na Litwie, zapoczątkowany w 1973 roku. Zapraszamy do posłuchania litewskich pieśni wielogłosowych sutartinės, wpisanych na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO, do wsparcia dzieci, wzięcia udziału w nocnych tańcach czy zapisania się na warsztaty. Festiwal poświęcony jest nie tylko litewskiemu folklorowi – można tu również obejrzeć występy wykonawców autentycznej muzyki ludowej z zagranicy. Impreza odbędzie się w dniach 21-26 maja w różnych częściach miasta. Więcej informacji na stronie www.ssk.lt

Tydzień Gastronomiczny to impreza łącząca wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju restauracje, których szefowie są prawdziwą twarzą i dumą swoich lokali, nie boją się eksperymentów i odważnie przedstawiają najnowsze światowe tendencje. Do imprezy kulinarnej dołączyło w tym roku 22 restauracji Wilna, które zaoferują gościom specjalne menu degustacyjne. Udział w imprezie kosztuje 10,00-30,00 eur. Więcej informacji na stronie www.skonis.lt

Wyścig gumowych kaczek – ta nietypowa impreza charytatywna stała się już jedną z tradycji Wilna. Celem dobroczynnej imprezy jest zbiórka pieniędzy dla uzdolnionych dzieci, dorastających w niezamożnych rodzinach. W wyścigu zazwyczaj uczestniczy około 500 gumowych kaczuszek. W tym roku organizatorzy zapowiadają bogaty program rozrywkowy. Oprócz zawodów na uczestników święta czekają warsztaty, występy tancerzy, malowanie twarzy oraz pokazy robotów. Wyścigi gumowych kaczuszek odbędą się 26 maja o godzinie 11.00 na Belmoncie. Kaczuszkę będzie można nabyć w cenie 15,00 euro.

Stilius Live to spotkanie ze stylistami, projektantami i specjalistami od urody w centrum wystawienniczo-kongresowym LITEXPO. Wśród zatwierdzonych uczestników jest Aleksander Vasiljev, Konstantin Bogomolov, Liutauras Salasevičius, Simona Nainė, Viktorija Šaulytė, Joringis Šatas oraz Simona Mui. Bilety w cenie 30,00-35,00 eur dostępne są na stronie stiliuslive.lt

Poezijos Pavasaris to międzynarodowy Festiwal Poezji organizowany od 1965 roku przez Klub Pisarzy i Związek Literatów Litewskich. Jest to najbardziej znane doroczne wydarzenie literackie na Litwie. W ramach imprezy odbywają się wieczory autorskie wybitnych poetów, konferencje, improwizacje i wystawy. Co roku w festiwalu biorą udział poeci, krytycy, naukowcy, tłumacze, aktorzy, muzycy, fotografowie, artyści oraz miłośnicy literatury. W sobotę w lasku na Zameczku odbędzie się popołudnie poetyckie „Pavasario delnuos upeliai sužydėjo” poświęcone obchodom 70. rocznicy stowarzyszenia litwinów świata i 150. rocznica Juozasa Tumasa Vaižgantasa. W niedzielę o godzinie 17 będzie miał miejsce finał imprezy na dziedzińcu M. K. Sarbievijusa na Uniwersytecie Wileńskim. Wstęp jest darmowy. Więcej informacji na stronie www.rasytojai.lt

Open Kitchen powraca na rynek Tymo, by cieszyć mieszkańców nowymi smakami i pomysłami. Mottem imprezy, promującej “jedzenie na kółkach” są słowa “Tworzyć. Przyjaźnić się. Współpracować. Dzielić się”. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy, sportu, dyskusji oraz niewątpliwie do zapoznania się z kuchnią z całego świata. Open Kitchen czeka na każdego już w najbliższy piątek od godziny 11.00 na targowisku Tymo.

Night Ride Vilnius. Wraz z przyjściem wiosny do Wilna powraca wydarzenie, zrzeszające miłośników jazdy rowerowej. Już w najbliższy piątek organizatorzy zapraszają spotkać się o 22.00 przy Katedrze wileńskiej, aby wspólnie na rowerach podziwiać nocne Wilno. Podczas wydarzenia obowiązują latarki i kamizelki odblaskowe.

Future Live przypomina grę komputerową, w której każdy odwiedzający wystawę, zarówno dziecko, jak i dorosły, jest graczem. To wystawa, dzięki której za pomocą nowoczesnych technologii, takich jak projekcja 3D i rozszerzona rzeczywistość, chętni będą mogli lepiej poznać otaczający świat. Pomysł wystawy przyszedł z sąsiedniej Łotwy, gdzie od razu wzbudził duże zainteresowanie. Bilety są w cenie 8 euro można nabyć w kasach www.ticketa.lt

Wystawa portretów „Selfie” w centrum handlowym CUP to okazja, aby zobaczyć ponad 50 zdjęć, w których uwiecznione zostały najbardziej znane kobiety Litwy. W tym roku na imprezie uczestniczyć będzie między innymi kandydatka na prezydenta Litwy Ingrida Šimonytė. Wystawę można będzie odwiedzić na 5 piętrze od 8 marca do 8 czerwca. Na najlepsze zdjęcia głosować można na stronie CUPcentras na Facebooku lub na miejscu. Wstęp jest wolny.