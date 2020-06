STT: Wileński elektroniczny system rekrutacji do szkół tworzy przesłanki dla korupcji

Raport powstał na podstawie oceny systemu rekrutacji oraz praktycznych zapisów do pięciu wileńskich placówek: Progimnazjum im. Giedymina, Progimnazjum im. Emilii Plater, Progimazjum „Žemynos”, Gimnazjum „Gabijos” oraz Gimnazjum na Zwierzyńcu.

Według STT, brakuje odpowiedzi na pytanie, na jakiej zasadzie dzieci w Wilnie są zapisywane do szkół. Zgodnie z przepisami, ma to się odbywać na podstawie podziału terytorialnego, jednak zdarzają się wypadki, gdy uczniowie, którzy wyrazili chęć pobierania nauki w szkole blisko domu, są kierowani do placówek znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania.