Strażacy dziękują rolnikom za współpracę przy pożarach

Nowosiaday: nocny pożar i szybka pomoc z ładowarką



19 sierpnia w nocy w Nowosiadach (Naujasėdžiai) zapalił się budynek gospodarczy o powierzchni ponad 150 m², po brzegi wypełniony sianem i drewnem. Po przybyciu zastępów obiekt palił się otwartym płomieniem, a dach był już zawalony. Akcja gaśnicza trwała całą noc i – jak oceniają służby – przeciągnęłaby się także na dzień, gdyby nie poranna pomoc rolnika Pawła Bandalewicza i pracownika jego gospodarstwa Tomasza Jaselionisa. Ten ostatni, manewrując ładowarką o dużej dzielności terenowej, wywiózł znaczną ilość siana, natychmiast ułatwiając działania gaśnicze. Z pomocą rolników pożar udało się opanować w ciągu kilku godzin.

Nowy Dwór: rolnik i jednocześnie strażak



Na szczególne wyróżnienie zasłużył także rolnik Vygantas Kulieša, który – jak się okazało – na co dzień pracuje jako starszy strażak w 5. zespole Wileńskiej Komendy PAGD przy MSW. 29 sierpnia wieczorem w Nowy Dworze wybuchł pożar w niezamieszkanym budynku gospodarczym, również wypełnionym sianem i drewnem. Mieszkający po sąsiedzku V. Kulieša, będąc poza służbą, natychmiast ruszył z pomocą strażakom. Z wykorzystaniem sprzętu rolniczego ogień szybko ugaszono, a pogorzelisko uporządkowano na miejscu, zepchnąwszy pozostałości po pożarze.

Strażacy dziękują rolnikom za ofiarność



Strażacy podkreślają, że ochotnicza postawa i wrażliwość rolników są nieocenione. Ich wsparcie oznacza krótszy czas działań i mniejsze straty mieszkańców – to prawdziwy przykład solidarności lokalnej.



