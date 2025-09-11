Znad Wilii

Strażacy dziękują rolnikom za współpracę przy pożarach

W ostatnich miesiącach gaszenie pożarów na terenie rejonu solecznickiego wielokrotnie stało się wspólną sprawą strażaków i miejscowych rolników. Gdy ogień wybuchał w budynkach gospodarczych wypełnionych dużą ilością siana i drewna, na miejsce natychmiast przybywali rolnicy z własnym sprzętem – ciągnikami o dużej dzielności terenowej, ładowarkami i innymi maszynami. To właśnie dzięki tej technice możliwe było szybkie wywożenie płonącego i tliwego siana z obiektów, co znacząco ułatwiało pracę strażaków i zapobiegało rozprzestrzenianiu się ognia. Taka pomoc okazała się kluczowa – ręczne przerzucanie dużych mas siana jest praktycznie niewykonalne.

Nowosiaday: nocny pożar i szybka pomoc z ładowarką


19 sierpnia w nocy w Nowosiadach (Naujasėdžiai) zapalił się budynek gospodarczy o powierzchni ponad 150 m², po brzegi wypełniony sianem i drewnem. Po przybyciu zastępów obiekt palił się otwartym płomieniem, a dach był już zawalony. Akcja gaśnicza trwała całą noc i – jak oceniają służby – przeciągnęłaby się także na dzień, gdyby nie poranna pomoc rolnika Pawła Bandalewicza i pracownika jego gospodarstwa Tomasza Jaselionisa. Ten ostatni, manewrując ładowarką o dużej dzielności terenowej, wywiózł znaczną ilość siana, natychmiast ułatwiając działania gaśnicze. Z pomocą rolników pożar udało się opanować w ciągu kilku godzin.

Nowy Dwór: rolnik i jednocześnie strażak


Na szczególne wyróżnienie zasłużył także rolnik Vygantas Kulieša, który – jak się okazało – na co dzień pracuje jako starszy strażak w 5. zespole Wileńskiej Komendy PAGD przy MSW. 29 sierpnia wieczorem w Nowy Dworze wybuchł pożar w niezamieszkanym budynku gospodarczym, również wypełnionym sianem i drewnem. Mieszkający po sąsiedzku V. Kulieša, będąc poza służbą, natychmiast ruszył z pomocą strażakom. Z wykorzystaniem sprzętu rolniczego ogień szybko ugaszono, a pogorzelisko uporządkowano na miejscu, zepchnąwszy pozostałości po pożarze.

Strażacy dziękują rolnikom za ofiarność


Strażacy podkreślają, że ochotnicza postawa i wrażliwość rolników są nieocenione. Ich wsparcie oznacza krótszy czas działań i mniejsze straty mieszkańców – to prawdziwy przykład solidarności lokalnej.

