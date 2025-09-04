Strażacy apelują: przed sezonem grzewczym wyczyść kominy i zrób przegląd pieców, kotłów i kominków

Służby podkreślają, że w „najlepszym” wypadku kończy się na wypaleniu sadzy w przewodzie dymowym, ale w tym roku odnotowano również pożary, w których mieszkańcy tracili dorobek życia – paliły się domy mieszkalne, łaźnie i budynki gospodarcze. Większości tych zdarzeń można jednak uniknąć dzięki właściwemu przygotowaniu instalacji grzewczych.

Co zrobić przed sezonem grzewczym?

Wyczyść kominy.

Sadzę należy usunąć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, a następnie co najmniej raz na trzy miesiące w czasie jego trwania.

Wyczyść i skontroluj piece, kotły i kominki.

Urządzenia muszą być sprawne, szczelne i bez pęknięć. Zauważone rysy i ubytki – niezwłocznie naprawić. Zwróć uwagę na drzwiczki – powinny się domykać, by iskry i żar nie wydostawały się do pomieszczenia.

Pobiel kominy na poddaszu i w przestrzeni strychowej.

Bielenie ułatwia szybkie wykrycie pęknięć, nieszczelności i przesiąkania sadzy, które mogą być przyczyną pożaru.

Nie zastawiaj pieców, przewodów dymowych i kominów materiałami palnymi.

Drewno opałowe i inny paliw należy przechowywać w odległości min. 1 m od źródeł ognia.

Stosuj wyłącznie odpowiedni opał.

Wilgotne drewno i nieprzystosowany opał obniżają efektywność grzania i przyspieszają odkładanie się sadzy. Nie rozpalaj przy użyciu cieczy łatwopalnych.

Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Nie pozostawiaj palących się pieców i kominków bez nadzoru ani pod opieką małych dzieci. Materiały palne trzymaj co najmniej 0,5 m od pieców, kotłów i przewodów. Żar, popiół i żużel wyrzucaj nie bliżej niż 15 m od budynków, a przechowuj w niepalnym pojemniku ustawionym min. 6 m od zabudowań.

Niebezpieczny mit: „wypalanie sadzy” to nie czyszczenie

Nadal zdarza się, że mieszkańcy uważają wypalanie sadzy w kominie za szybki i „skuteczny” sposób czyszczenia. Strażacy ostrzegają: to bardzo groźne i błędne przekonanie.

Podczas spalania sadzy temperatura w kominie może sięgać około 1000°C, co grozi przegrzaniem i pękaniem jego ścianek oraz zapłonem sąsiadujących elementów konstrukcyjnych – stropów, dachu czy innych materiałów palnych. Takie pożary często są późno zauważane i trudne do opanowania.

Jedyną bezpieczną metodą czyszczenia komina jest mechaniczne czyszczenie – samodzielnie lub z pomocą fachowców.

Zainstaluj czujnik dymu

Strażacy przypominają, że w domach powinien być autonomiczny czujnik dymu, a jego działanie należy sprawdzać co roku. Urządzenie wydaje głośny sygnał w obecności dymu – może obudzić domowników i uratować życie.