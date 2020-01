Stowarzyszenie Muzyków Kraju Wileńskiego zaprasza na karnawałową zabawę

vdu

Na imprezie wystąpią zespoły: „Extra”, „Stare-Jare”, „Summer Music”, „Wesołe Wilno”, oraz młodzieżowy zespół „J-Band”.

Według organizatorów, impreza jest skierowana nie tylko do osób starszych, ale też do ludzi w różnym wieku. Z tego powodu zabrzmią rozmaite style muzyczne – od tango do walca, polki czy muzyki współczesnej.

Impreza odbędzie się w dwóch miastach: w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, 24 stycznia. Początek o godz. 18.00. Stoliki udostępni restauracja „Pan Tadeusz” – goście otrzymają przekąski i napoje.

31 stycznia będzie można się zabawić również w Wisagini, w sali „Banga” przy ulicy Parko 16. Nie będzie tam jednak przekąsek.

Bilety do nabycia w sekretariacie DKP (pokój 203). Wstęp w Wisaginii kosztuje 10 euro, w Wilnie – 25 euro (cena biletu z miejscem przy stole serwowanym). Zabawa potrwa do północy.