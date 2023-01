Stolica będzie obchodzić swoje 700. urodziny: zaprezentowano program jubileuszowy

„Wilno to szczęśliwe miasto, które świętuje swój jubileusz nie w te dni, gdy ktoś o nim wspomniał na tle jakichś bitew, ale wtedy, gdy to wielki książę litewski Giedymin uznał, że miasto rozrosło się do takiego stopnia, że ​​ma coś do zaoferowania światu i może zaprosić wszystkich do zgromadzenia się i wspólnego wzrostu. Dzisiaj przeżywamy najlepsze czasy – tworzymy, gromadzimy i ulepszamy, patrząc w przyszłość” – powiedział podczas prezentacji programu mer Wilna Remigijus Šimašius. „Chcemy, aby wieść o 700-leciu Wilna rozeszła się nie tylko w kraju i poza jego granicami, ale też by ten świąteczny nastrój panował przez cały rok. Jestem bardzo wdzięczny, że tak wiele organizacji było zaangażowanych w tworzenie tej uroczystości”.

Jako najważniejsze daty obchodów rocznicowych wybrano dwa dni: 25 stycznia, kiedy Wilno zostało po raz pierwszy wspomniane w historycznych źródłach pisanych 700 lat temu, oraz 25 lipca – święto patrona Wilna, czyli Dzień św. Krzysztofa.

25 stycznia na placu Katedralnym odbędzie się wydarzenie „Laiko portalas. Vilnius: 700 metų jaunas” oraz jubileuszowy Wileński Festiwal Światła. Te dwa wydarzenia staną się akcentem symbolicznym przez cały styczeń. Oglądać te wydarzenia będą mogli nie tylko mieszkańcy Wilna i goście miasta, będą one transmitowane na żywo przez telewizję LRT.

Jednak prezenty dla mieszkańców i gości stolicy nie zakończą się na instalacjach świetlnych. W Wilnie odbędą się inne imponujące imprezy urodzinowe i na wszystkich czekają niespodzianki, które będą zachwycały przez cały styczeń: wystawy, koncerty, prezentacje sztuk scenicznych i filmów. Do tego aktywnie włączają się organizatorzy wycieczek, którzy zapraszają do odkrywania stolicy na nowo.

Tymczasem 25 lipca, w dzień św. Krzysztofa, patrona Wilna, stolica zaprosi do uczczenia jego urodzin na festiwalu muzycznym „Jaunas, kaip Vilnius”. W parku Vingis odbędzie się bezpłatny koncert muzyki klasycznej i popularnej, w którym udział wezmą znani litewscy wykonawcy oraz goście z zagranicy. Festiwal, który odbył się po raz pierwszy w 2022 roku, przyciągnął około 45 tys. widzów.

Rok 2023 został ogłoszony rokiem stolicy Litwy i listów Giedymina, dzięki czemu rocznica nabierze jeszcze większego znaczenia narodowego.

Zwycięskie projekty pomysłów zostaną zrealizowane przez Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu, Muzeum MO, Fabrykę Sztuki Loftas, Litewskie Muzeum Narodowe, Galerię Meno Niša, Instytucję Publiczną Meno Genas i Przedsiębiorstwo Produkcyjne Ulvyds.

Więcej informacji nt. programu jubileuszowego pod linkiem: 700 Vilnius