Statystyki metrykacji cywilnej: wzrost liczby bliźniąt i trojaczków w rejonie wileńskim

Wskaźnik urodzeń w ciągu półrocza: 2 pary trojaczków i aż 11 par bliźniąt

W ciągu pierwszego półrocza 2023 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zarejestrowano 572 metryki urodzenia – urodziło się 304 chłopców i 268 dziewczynek. Urodzonych za granicą i objętych księgowością – 39 dzieci.

W tym roku według danych na 30 czerwca w rejonie wileńskim urodziło się aż 11 par bliźniąt i dwie pary trojaczków. Dla porównania w 2022 roku zarejestrowano łącznie 15 par bliźniąt (5 par w pierwszej połowie roku), łącznie w 2021 r. – 13 par bliźniąt (4 – w pierwszej połowie roku).

W maju na świat przyszły trojaczki – Adam, Robert, Aleksander. Rodzice urodzonych chłopców Emilia i Albert Kołodzińscy cieszą się z tak wspaniałego daru losu i dziękują profesorom, lekarzom, specjalistom i pielęgniarkom Przychodni Centrum oraz Klinik Santaros, którzy odpowiedzialnie, troskliwie i z wielką miłością powitały trojaczki na świecie i opiekowali się nimi, aż wreszcie wzmocnieni chłopcy wyruszyli do domu.

„Poczęcie było naturalne, chłopcy Adam (2020 g), Robert (1600 g) i Aleksander (2040 g) urodzili się w 33 tygodniu ciąży w Klinikach Santaros. Mieszkamy przy ulicy Laimės (pol. Szczęścia) w gminie Zujuny. I naprawdę jesteśmy najszczęśliwsi. Chłopcy to radość nasza, dziadków i całej rodziny” – powiedziała mama Emilia, która zgodziła się podzielić potrójną radością swojej rodziny.

Piątka najpopularniejszych imion noworodków

Imiona nadane noworodkom w pierwszej połowie tego roku nie przyniosły większych niespodzianek. Najpopularniejsze imiona dla dzieci nie zmieniają się od kilku lat – niemal co roku można je znaleźć w pierwszej dziesiątce.

Najpopularniejszymi imionami dla chłopców w pierwszej połowie tego roku były: Adam (nadano 7 razy), Benas (nadano 7 razy), Matas (nadano 7 razy), Lukas (nadano 6 razy), Jakūbas (nadano 6 razy).

Tymczasem najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom w 2022 r. (podobnie jak w 2021 r.) były Dominik/Dominykas, Mark/Markas, Adam/Adomas, Lukas, Motiejus, Teodoras, Adrian/Adrianas itp.

Dla porównania, najpopularniejsze imiona nadawane dziewczętom w tym półroczu to: Ariana (imię nadane 8 razy), Elija (7 razy), Milana (7 razy), Amelia (7 razy), Olivija (6 razy).

Dla porównania w 2022 r najpopularniejszymi imionami dla dziewcząt były: Emilia, Amelija/Amelia, Maja, Kamilė, Gabija, Sofjia itp.

Tendencje w zawieraniu i rozwiązywaniu małżeństw

W pierwszej połowie tego roku zawarto 112 małżeństw, z czego 18 – w kościele, a 32 – za granicą. Podobne liczby były w pierwszym półroczu 2022 roku: 110 ślubów, z czego 17 – w kościele, 23 – za granicą, 15 – w innym miejscu. W pierwszym półroczu 2021 r. zaś było 90 ślubów, w tym 16 – w kościele, 20 – za granicą, 11 – w innym miejscu.

Z roku na rok coraz więcej małżeństw jest rejestrowanych w innym miejscu, wybranym przez nowożeńców. W tym roku w wybranym przez nowożeńców miejscu zarejestrowano już 18 małżeństw. Najpopularniejsze miejsca: zagroda „Food in the Wood”, położona we wsi Bradeliszki w gminie Dukszty oraz zagroda „Royal Silva” we wsi Grygajcie, w gminie Szaterniki.

W ciągu pierwszego półrocza w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zarejestrowano 77 aktów rozwodowych, w tym 8 – za granicą. W tym samym okresie w 2022 r. sporządzono 59 aktów rozwodowych, a w 2021 r. – 69.

Statystyki śmiertelności

W pierwszej połowie tego roku odeszło 616 mieszkańców rejonu, w tym 7 – za granicą. Większą śmiertelność obserwuje się wśród mężczyzn – zmarło 333 mężczyzn i 283 kobiety.

W porównaniu do ostatniego roku, w pierwszym półroczu 2023 r. umieralność w rejonie wileńskim jest nieco niższa. W 2022 r. do 30 czerwca sporządzono 695 aktów zgonów (364 mężczyzn, 331 kobiet), a w pierwszej połowie 2021 r. roku odnotowano 750 zgonów (380 mężczyzn, 370 kobiet).