Starty Karola Dąbrowskiego w sprincie i wyścigu na dochodzenie Biatlonowego Pucharu Świata

Karol Dąbrowski szybko ślizgnął na nartach, ale strzelając leżąc popełnił 1 błąd i na kolejne 3,3 km wyślizgnął na 66 pozycji ze stratą 1 min. 03 sek. Drugie strzelanie stojąc wykonał bezbłędnie i po pokonaniu ostatnich 3,3 km na mecie zajął 58 miejsce, pokonując dystans za 25 min. 36,2 sek. Karol Dąbrowski trafił do TOP 60 i otrzymał prawo startu w niedzielnym 12,5 km. wyścigu na dochodzenie.

W niedzielę najsilniejsi biatloniści świata rywalizowali na dystansie 12,5 km w wyścigu na dochodzenie ze strzelaniem dwa razy leżąc i dwa razy stojąc, gdzie za każdy niecelny strzał mieli do pokonania karną rundę 150 m długości. Karol Dąbrowski startował pod numerem 58 z deficytem 2 min. 27 sek. do lidera. Karol szybko ślizgnął na nartach, pierwsze strzelanie leżąc wykonał szybko, pudłując raz, i ślizgnął na 56 pozycji ze stratą 3 min. 19 sek. Na drugim strzelaniu pudłował dwa razy i zajmował 58 miejsce. Karol na trzecim strzelaniu pomylił się dwa razy, na czwartym strzelaniu stojąc Niemenczynianin pudłował raz i na ostatnie 2,5 km do mety wyślizgnął na 58 pozycji. Ostatnie kilometry były nie najszybsze i Karol finiszował na 58 miejscu. Karol Dąbrowski 12,5 km pokonał za 39 min. 52,4 sek.

Vytautas Strolia zajął 11 miejsce z wynikiem 34 min. 41,6 sek.

Marian Kaczanowski, Dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego