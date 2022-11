Starostwo butrymańskie: pomoc osobom starszym w ubieganiu się o rekompensatę na ogrzewanie

Wzrost cen surowców energetycznych na świecie z powodu wojny Rosji na Ukrainę wpłynął na ceny ogrzewania na Litwie. Mieszkańcy, których dochody, przekraczają 10 proc. dochodu wspieranego przez państwo, są zachęcani do korzystania z rekompensat kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych. Rekompensata przysługuje każdemu, bez względu na surowiec wykorzystywany do ogrzewania bądź to węgiel, drewno, granule opałowe, elektryczność czy też gaz. W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek drogą elektroniczną na portalu spis.lt lub pisemnie w starostwie według miejsca zamieszkania. Pracownicy gminy butrymańskiej wyszli naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców z jeszcze jednym udogodnieniem – osoby starsze, którym dotarcie do starostwa sprawia określoną trudność są obsługiwani we własnych domach.