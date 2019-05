Sportowcy i kibice Widzewa wsparli wileńskie hospicjum

vdu



,,Kibice Klubu Piłkarskiego Widzew Łódź otworzyli swoje serca na potrzeby naszej placówki i podczas meczu z Pogonią Siedlce zorganizowali zbiórkę na rzecz budowy Działu Hospicjum Dziecięcego. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Fanatycy Widzewa“ odwiedzili naszą placówkę, spotkali się z naszą Wspólnotą Hospicyjną oraz przekazali uzbieraną kwotę. Dziękujemy Sportowcom oraz Kibicom za dobroć, hojność i otwartość na potrzeby naszej placówki” – napisała na Fecebooku siostra Michaela Rak.

Od kilku lat Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zbiera pieniądze na budowę działu dziecięcego. Regularnie odbywają się zbiórki przy okazji różnych wydarzeń kulturowych i religijnych w Wilnie i na Wileńszczyźnie, swoje wsparcie oferują osoby prywatne oraz spółki. Datki można przekazywać także przez internet. Środki wciąż jednak są bardzo potrzebne, gdyż cała budowa ma kosztować ponad milion euro.

Na początku lipca 2018 r. Hospicjum otrzymało zezwolenie na budowę Działu Dziecięcego.

„Rocznie w Wilnie i okolicach z powodu chorób nowotworowych i innych umiera 30 dzieci. Na pewno są to dzieci i rodziny, które na tym bardzo trudnym etapie – bo trudno sobie wyobrazić odchodzenie małego dziecka – potrzebują niesamowitego wsparcia. I to wsparcie jest wpisane w misję hospicjum. Nie powiem, że to jest początek, bo my jako hospicjum już posługiwaliśmy i dzieciom, i niepełnoletnim, młodym osobom, struktura hospicjum, gdzie w sali są osoby dorosłe, wymagające zupełnie innej opieki niż opieka nad dziećmi i rodzinami, wymaga jednak dostosowania hospicjum do właściwych potrzeb, na miarę oczekiwań dziecka i jego rodziców” – mówiła wcześniej s. Michaela Rak w wywiadzie dla Radia Znad Wilii.