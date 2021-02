Sportowcy będą mogli przygotowywać się do Igrzysk Olimpijskich w basenie w Fabianiszkach

Pod koniec ubiegłego roku ze względu na zbyt kosztowną konserwację basen w Fabianiszkach miał zostać zamknięty, ale LTOK zwrócił się do samorządu z prośbą o pozostawienie basenu otwartego dla sportowców profesjonalnych i obiecał wniesienie wkładu finansowego.

Samorząd Miasta Wilna po Nowym Roku ponownie otworzył basen dla sportowców. Umowa została przedłużona w lutym, dzięki czemu sportowcy będą mogli kontynuować treningi w basenie. Od tej pory koszty konserwacji basenu zostaną podzielone także pomiędzy krajowymi federacjami pływania, pięcioboju, piłki wodnej oraz triatlonu.

„Basen jest stale potrzebny sportowcom, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski potwierdził, że Igrzyska Olimpijskie odbędą się w tym roku. Zapotrzebowanie na bazę treningową wzrosło jeszcze bardziej. Nie było wątpliwości, że będziemy szukali sposobów, aby basen był otwarty. Dziś cieszymy się, że udało nam się znaleźć takie możliwości” – mówi Valdas Benkunskas, zastępca mera Wilna.

„Zostało tylko pół roku do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, więc ten czas jest bardzo napięty i ważny dla sportowców. O przygotowanie sportowców do igrzysk i warunki ich treningów dbają federacje sportowe. Ponieważ jednak dany basen jest jedynym w stolicy, w którym mogą na najwyższym poziomie trenować profesjonalni sportowcy, przyczyniamy się do jego utrzymania” – zauważa Daina Gudzinevičiūtė, mistrzyni olimpijska, prezes LTOK i prezes zarządu LOF.

W lutym w basenie będzie mogło trenować około 200 wysoko wykwalifikowanych sportowców. Około połowa z nich – to pływacy, kolejna czwarta część – to triathloniści. Trenować tu będzie także trzydziestu piłkarzy wodnych, dziesięciu pięcioboistów, kilku skoczków wodnych i inni sportowcy. Aż 12 z nich to olimpijczycy.

Wicemer podkreśla, że ​​w basenie, podobnie jak w innych wileńskich bazach sportowych, trenować mogą tylko najlepsi zawodnicy. W międzyczasie nie planuje się wznowienia edukacji pozaformalnej dla sportowców-amatorów, dopóki rząd kraju nie zdecyduje inaczej.

Treningi w basenie, tak jak dotychczas, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa – minimalizacji kontaktów fizycznych, dezynfekcji i monitorowania stanu zdrowia sportowców.